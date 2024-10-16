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Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 16.10.2024
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07:22 16.10.2024 (обновлено: 10:01 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/pvo-1978260213.html
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 16.10.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и один — над Воронежской областями, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T07:22
2024-10-16T10:01
воронежская область
россия
белгородская область
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и один — над Воронежской областями, сообщило в среду Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской области", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240617/pvo-1953313152.html
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воронежская область, россия, белгородская область
Воронежская область, Россия, Белгородская область
Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника

Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и один — над Воронежской областями, сообщило в среду Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской области", — говорится в сообщении.
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников
17 июня, 07:18
 
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