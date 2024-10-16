https://ria.ru/20241016/pvo-1978260213.html

Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника - РИА Новости, 16.10.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и один — над Воронежской областями, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T07:22

2024-10-16T07:22

2024-10-16T10:01

воронежская область

россия

белгородская область

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и один — над Воронежской областями, сообщило в среду Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Белгородской области и один над территорией Воронежской области", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240617/pvo-1953313152.html

воронежская область

россия

белгородская область

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воронежская область, россия, белгородская область