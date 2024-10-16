https://ria.ru/20241016/putin-1978404547.html

Путин: участники СВО примером служения продолжают традиции патриотизма

Путин: участники СВО примером служения продолжают традиции патриотизма - РИА Новости, 16.10.2024

Путин: участники СВО примером служения продолжают традиции патриотизма

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественного мероприятия, посвященного всероссийскому празднику Дню Отца, отметив, что... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:15

2024-10-16T20:15

2024-10-16T20:15

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

денис майданов

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественного мероприятия, посвященного всероссийскому празднику Дню Отца, отметив, что участники специальной военной операции своим примером служения Родине продолжают традиции патриотизма своих отцов, дедов и прадедов. Торжественная церемония вручения проходит в столичном концертном зале "Москва". Приветствие президента зачитал заслуженный артист РФ Денис Майданов. "Вопросам укрепления семейных, духовно-нравственных ценностей, поддержки многодетных семей, улучшения демографической ситуации, повышения роли отцов в воспитании детей государство уделяет приоритетное внимание… Самые теплые поздравления участникам специальной военной операции, которые сегодня на поле боя отстаивают суверенитет и безопасность России. Личным примером беззаветного служения Отечеству они с честью продолжают ратные традиции патриотизма своих отцов, дедов и прадедов. Такими отцами, мужьями искренне гордятся родные семьи и все мы", - говорится в приветствии. Путин подчеркнул, что в России глава семьи во все времена был оплотом благополучия, олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне, пользовался высоким авторитетом как труженик, наставник, защитник. Президент выразил уверенность в том, что мероприятие, посвященное празднованию Дня отца, пройдет на достойном уровне, оставит у участников и гостей самые добрые впечатления.

https://ria.ru/20241016/medvedev-1978403163.html

https://ria.ru/20240930/putin-1975427096.html

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общество, россия, владимир путин, денис майданов