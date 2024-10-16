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Путин: участники СВО примером служения продолжают традиции патриотизма - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/putin-1978404547.html
Путин: участники СВО примером служения продолжают традиции патриотизма
Путин: участники СВО примером служения продолжают традиции патриотизма - РИА Новости, 16.10.2024
Путин: участники СВО примером служения продолжают традиции патриотизма
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественного мероприятия, посвященного всероссийскому празднику Дню Отца, отметив, что... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:15
2024-10-16T20:15
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
денис майданов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественного мероприятия, посвященного всероссийскому празднику Дню Отца, отметив, что участники специальной военной операции своим примером служения Родине продолжают традиции патриотизма своих отцов, дедов и прадедов. Торжественная церемония вручения проходит в столичном концертном зале "Москва". Приветствие президента зачитал заслуженный артист РФ Денис Майданов. "Вопросам укрепления семейных, духовно-нравственных ценностей, поддержки многодетных семей, улучшения демографической ситуации, повышения роли отцов в воспитании детей государство уделяет приоритетное внимание… Самые теплые поздравления участникам специальной военной операции, которые сегодня на поле боя отстаивают суверенитет и безопасность России. Личным примером беззаветного служения Отечеству они с честью продолжают ратные традиции патриотизма своих отцов, дедов и прадедов. Такими отцами, мужьями искренне гордятся родные семьи и все мы", - говорится в приветствии. Путин подчеркнул, что в России глава семьи во все времена был оплотом благополучия, олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне, пользовался высоким авторитетом как труженик, наставник, защитник. Президент выразил уверенность в том, что мероприятие, посвященное празднованию Дня отца, пройдет на достойном уровне, оставит у участников и гостей самые добрые впечатления.
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978403163.html
https://ria.ru/20240930/putin-1975427096.html
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общество, россия, владимир путин, денис майданов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Денис Майданов
Путин: участники СВО примером служения продолжают традиции патриотизма

Путин: участники СВО примером служения продолжают ратные традиции патриотизма

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественного мероприятия, посвященного всероссийскому празднику Дню Отца, отметив, что участники специальной военной операции своим примером служения Родине продолжают традиции патриотизма своих отцов, дедов и прадедов.
Торжественная церемония вручения проходит в столичном концертном зале "Москва". Приветствие президента зачитал заслуженный артист РФ Денис Майданов.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Кандидатам-участникам СВО не нужны наставники, заявил Медведев
Вчера, 20:07
"Вопросам укрепления семейных, духовно-нравственных ценностей, поддержки многодетных семей, улучшения демографической ситуации, повышения роли отцов в воспитании детей государство уделяет приоритетное внимание… Самые теплые поздравления участникам специальной военной операции, которые сегодня на поле боя отстаивают суверенитет и безопасность России. Личным примером беззаветного служения Отечеству они с честью продолжают ратные традиции патриотизма своих отцов, дедов и прадедов. Такими отцами, мужьями искренне гордятся родные семьи и все мы", - говорится в приветствии.
Путин подчеркнул, что в России глава семьи во все времена был оплотом благополучия, олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне, пользовался высоким авторитетом как труженик, наставник, защитник.
Президент выразил уверенность в том, что мероприятие, посвященное празднованию Дня отца, пройдет на достойном уровне, оставит у участников и гостей самые добрые впечатления.
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30 сентября, 09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинДенис Майданов
 
 
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