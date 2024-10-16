https://ria.ru/20241016/putin-1978382760.html
Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в ЦКБ
Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в ЦКБ - РИА Новости, 16.10.2024
Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в ЦКБ
Президент России Владимир Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:59
2024-10-16T17:59
2024-10-16T18:06
владимир путин
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общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ)."Врачи ЦКБ, где я прохожу обследования всякие регулярные, тоже рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом", - сказал Путин министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20240917/putin-1973150474.html
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владимир путин, россия, общество, михаил мурашко
Владимир Путин, Россия, Общество, Михаил Мурашко
Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в ЦКБ
Президент РФ Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в ЦКБ