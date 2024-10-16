https://ria.ru/20241016/putin-1978382760.html

Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в ЦКБ

Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в ЦКБ - РИА Новости, 16.10.2024

Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в ЦКБ

Президент России Владимир Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:59

2024-10-16T17:59

2024-10-16T18:06

владимир путин

россия

общество

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_66d4a9433f18b95a387b71138c1042a4.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ)."Врачи ЦКБ, где я прохожу обследования всякие регулярные, тоже рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом", - сказал Путин министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20240917/putin-1973150474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество, михаил мурашко