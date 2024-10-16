https://ria.ru/20241016/putin-1978308945.html
Путин в среду проведет совещание с членами правительства
Путин в среду проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 16.10.2024
Путин в среду проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, обсудит вопросы здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:36
2024-10-16T12:36
2024-10-16T12:36
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, обсудит вопросы здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент работает в Огарево. Сегодня в середине дня мы ждем совещание с членами правительства Российской Федерации", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента отметил, что в открытом режиме на совещании с членами кабмина министр здравоохранения Михаил Мурашко будет докладывать о планах развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена. "Тема модернизации первичного звена – это то, что волнует большую часть россиян… Будет также в открытом режиме (на совещании) рассмотрение текущих вопросов", - добавил он. Кроме того, в среду президент проведет ряд рабочих встреч непубличного характера. -0-
https://ria.ru/20241010/murashko-1977381863.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, михаил мурашко
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Путин в среду проведет совещание с членами правительства
Песков: Путин в среду обсудит вопросы здравоохранения с членами правительства
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, обсудит вопросы здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент работает в Огарево. Сегодня в середине дня мы ждем совещание с членами правительства Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что в открытом режиме на совещании с членами кабмина министр здравоохранения Михаил Мурашко
будет докладывать о планах развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена.
"Тема модернизации первичного звена – это то, что волнует большую часть россиян… Будет также в открытом режиме (на совещании) рассмотрение текущих вопросов", - добавил он.
Кроме того, в среду президент проведет ряд рабочих встреч непубличного характера. -0-