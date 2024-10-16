https://ria.ru/20241016/putin-1978308945.html

Путин в среду проведет совещание с членами правительства

Путин в среду проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 16.10.2024

Путин в среду проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, обсудит вопросы здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:36

2024-10-16T12:36

2024-10-16T12:36

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

михаил мурашко

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, обсудит вопросы здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент работает в Огарево. Сегодня в середине дня мы ждем совещание с членами правительства Российской Федерации", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента отметил, что в открытом режиме на совещании с членами кабмина министр здравоохранения Михаил Мурашко будет докладывать о планах развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена. "Тема модернизации первичного звена – это то, что волнует большую часть россиян… Будет также в открытом режиме (на совещании) рассмотрение текущих вопросов", - добавил он. Кроме того, в среду президент проведет ряд рабочих встреч непубличного характера. -0-

https://ria.ru/20241010/murashko-1977381863.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, михаил мурашко