Рейтинг@Mail.ru
Путин в среду проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/putin-1978308945.html
Путин в среду проведет совещание с членами правительства
Путин в среду проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 16.10.2024
Путин в среду проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, обсудит вопросы здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:36
2024-10-16T12:36
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_83:0:2931:1602_1920x0_80_0_0_970b3a7cfb6ca7f90cd7028b30f82c92.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, обсудит вопросы здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент работает в Огарево. Сегодня в середине дня мы ждем совещание с членами правительства Российской Федерации", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента отметил, что в открытом режиме на совещании с членами кабмина министр здравоохранения Михаил Мурашко будет докладывать о планах развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена. "Тема модернизации первичного звена – это то, что волнует большую часть россиян… Будет также в открытом режиме (на совещании) рассмотрение текущих вопросов", - добавил он. Кроме того, в среду президент проведет ряд рабочих встреч непубличного характера. -0-
https://ria.ru/20241010/murashko-1977381863.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c1a4495895f5d8b2226a93f160e4e408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, михаил мурашко
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Путин в среду проведет совещание с членами правительства

Песков: Путин в среду обсудит вопросы здравоохранения с членами правительства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, обсудит вопросы здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент работает в Огарево. Сегодня в середине дня мы ждем совещание с членами правительства Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что в открытом режиме на совещании с членами кабмина министр здравоохранения Михаил Мурашко будет докладывать о планах развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена.
"Тема модернизации первичного звена – это то, что волнует большую часть россиян… Будет также в открытом режиме (на совещании) рассмотрение текущих вопросов", - добавил он.
Кроме того, в среду президент проведет ряд рабочих встреч непубличного характера. -0-
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения
10 октября, 13:43
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала