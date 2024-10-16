https://ria.ru/20241016/putin--1978387554.html

Путин поручил доработать программы развития медицинской инфраструктуры

Путин поручил доработать программы развития медицинской инфраструктуры - РИА Новости, 16.10.2024

Путин поручил доработать программы развития медицинской инфраструктуры

Президент России Владимир Путин поручил к началу ноября доработать программы развития медицинской инфраструктуры в РФ. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:19

2024-10-16T18:19

2024-10-16T18:19

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к началу ноября доработать программы развития медицинской инфраструктуры в РФ. "Что касается вопросов здравоохранения, действительно, там большая работа проделана. Хочу за это тоже поблагодарить и рассчитываю, что те программы (развития медицинской инфраструктуры- ред.), о которых мы сейчас только что говорили, будут доведены до ума в течение двух-трёх недель. Во всяком случае, где-то в начале ноября всё будет сделано", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20241016/putin-1978382760.html

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россия, владимир путин, общество