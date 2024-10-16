https://ria.ru/20241016/putin--1978387554.html
Путин поручил доработать программы развития медицинской инфраструктуры
Путин поручил доработать программы развития медицинской инфраструктуры - РИА Новости, 16.10.2024
Путин поручил доработать программы развития медицинской инфраструктуры
Президент России Владимир Путин поручил к началу ноября доработать программы развития медицинской инфраструктуры в РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:19
2024-10-16T18:19
2024-10-16T18:19
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_66d4a9433f18b95a387b71138c1042a4.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к началу ноября доработать программы развития медицинской инфраструктуры в РФ. "Что касается вопросов здравоохранения, действительно, там большая работа проделана. Хочу за это тоже поблагодарить и рассчитываю, что те программы (развития медицинской инфраструктуры- ред.), о которых мы сейчас только что говорили, будут доведены до ума в течение двух-трёх недель. Во всяком случае, где-то в начале ноября всё будет сделано", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20241016/putin-1978382760.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969965058_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8b87c16320413d2187ad9582da96e6e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил доработать программы развития медицинской инфраструктуры
Путин поручил к ноябрю доработать программы развития медицинской инфраструктуры
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к началу ноября доработать программы развития медицинской инфраструктуры в РФ.
"Что касается вопросов здравоохранения, действительно, там большая работа проделана. Хочу за это тоже поблагодарить и рассчитываю, что те программы (развития медицинской инфраструктуры- ред.), о которых мы сейчас только что говорили, будут доведены до ума в течение двух-трёх недель. Во всяком случае, где-то в начале ноября всё будет сделано", - сказал Путин на совещании с членами правительства.