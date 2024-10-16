https://ria.ru/20241016/putin--1978378294.html
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником - РИА Новости, 16.10.2024
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства РФ с предстоящим профессиональным праздником. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:42
2024-10-16T17:42
2024-10-16T17:42
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства РФ с предстоящим профессиональным праздником. "Я всех работников дорожного хозяйства, заранее, но все-таки, это будет 20-го в воскресенье, всех поздравляю с профессиональным праздником", - сказал Путин на совещании с членами правительства. Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года. В этом году дата выпадает на 20 октября.
https://ria.ru/20241013/pozdravlenie-1977786402.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим профпраздником
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства РФ с предстоящим профессиональным праздником.
"Я всех работников дорожного хозяйства, заранее, но все-таки, это будет 20-го в воскресенье, всех поздравляю с профессиональным праздником", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года. В этом году дата выпадает на 20 октября.