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Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником - РИА Новости, 16.10.2024
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17:42 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/putin--1978378294.html
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником - РИА Новости, 16.10.2024
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства РФ с предстоящим профессиональным праздником. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:42
2024-10-16T17:42
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства РФ с предстоящим профессиональным праздником. "Я всех работников дорожного хозяйства, заранее, но все-таки, это будет 20-го в воскресенье, всех поздравляю с профессиональным праздником", - сказал Путин на совещании с членами правительства. Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года. В этом году дата выпадает на 20 октября.
https://ria.ru/20241013/pozdravlenie-1977786402.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим профпраздником

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства РФ с предстоящим профессиональным праздником.
"Я всех работников дорожного хозяйства, заранее, но все-таки, это будет 20-го в воскресенье, всех поздравляю с профессиональным праздником", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года. В этом году дата выпадает на 20 октября.
Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
13 октября, 00:06
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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