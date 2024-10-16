https://ria.ru/20241016/putin--1978378294.html

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником - РИА Новости, 16.10.2024

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с грядущим праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства РФ с предстоящим профессиональным праздником. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:42

2024-10-16T17:42

2024-10-16T17:42

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства РФ с предстоящим профессиональным праздником. "Я всех работников дорожного хозяйства, заранее, но все-таки, это будет 20-го в воскресенье, всех поздравляю с профессиональным праздником", - сказал Путин на совещании с членами правительства. Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года. В этом году дата выпадает на 20 октября.

https://ria.ru/20241013/pozdravlenie-1977786402.html

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владимир путин, россия, общество