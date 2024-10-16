https://ria.ru/20241016/puteshestviya-1978398673.html

В Москву на форум на ВДНХ приехали представители туриндустрии восьми стран

В Москву на форум на ВДНХ приехали представители туриндустрии восьми стран - РИА Новости, 16.10.2024

В Москву на форум на ВДНХ приехали представители туриндустрии восьми стран

В музее "Атом" на ВДНХ завершился крупный международный форум. На нем участники из России, Индии, Китая, Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Белоруссии обсудили РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:38

2024-10-16T19:38

2024-10-16T19:38

туризм

туризм

новости - туризм

россия

москва

наталья костенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ано "национальные приоритеты"

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В музее "Атом" на ВДНХ завершился крупный международный форум. На нем участники из России, Индии, Китая, Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Белоруссии обсудили возможности развития научно-популярного туризма.Мероприятие "Открой атом: тренды научно-популярного туризма" поддержала госкорпорация "Росатом". Соорганизаторами стали РСТ и Всероссийский центр компетенций по профориентации.Во многих странах научно-популярный туризм активно развивается и "может составить конкуренцию традиционным объектам показа таким, как Красная площадь или Тадж-Махал", отметила гендиректор фонда "Атом" Елена Мироненко.Иностранцы активно делились опытом. Так, глава национального туристического офиса КНР Ван Жуй рассказала, какие программы уже реализуются Китаем в Россией и какие маршруты разрабатываются. "К каждой поездке наши специалисты относятся щепетильно. Тем более, когда речь идет о научном образовании", - говорит она."Мы тесно сотрудничаем с комитетом по туризму правительства Москвы и привозим в российскую столицу много гостей из Индии, большая часть из которых – студенты", – отметил советник космического отдела посольства Индии в РФ Ануп Кумар Сривастава. Эксперт признался, что он поклонник музея "Атом": "Буду настоятельно рекомендовать всем к посещению именно это место. Ставлю себе цель привезти сюда до конца года тысячу гостей".Чтобы научно-популярный туризм в России активно развивался, "стал привычным", необходимо решить ряд проблем."Нужно всем объектам обеспечить возможность принимать посетителей. Подсказками для путешественников должны служить проработанные научно-популярные туры. И немаловажным здесь является работа научных волонтеров", - отметил главный продюсер АНО "Национальные приоритеты" Глеб Федоров.Расширению заинтересованной аудитории будет способствовать формирование интересного продукта туроператорами, заявила замдиректора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Валентина Перепелицина. А зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко подчеркнула важность учета желаний гостей: "Нужно, чтобы путешественники обменивались информацией, опытом и своими отзывами".О нехватке кадров говорил гендиректор Vatel Almaty (Казахстан) Нурлан Бахытулы. "Их нужно выращивать со школьной скамьи". Пример, по его словам, - положительный опыт "Росатома"."Сила научно-популярного туризма, конечно, в перспективах. Это один из немногих его видов, который нацелен на развитие человеческого потенциала, - считает Елена Мироненко. - Если мы говорим о музее "Атом", то это – прямая профориентация: ребенок, попадая сюда, начинает о чем-то мечтать и потом становится профессионалом в выбранном деле".Попробовать свои силы молодые люди смогли прямо во время форума: они создавали новые турмаршруты в креативной лаборатории. Организаторы мероприятия пообещали проанализировать их предложения.

https://ria.ru/20241007/puteshestviya-1976448754.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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