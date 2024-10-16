В Москву на форум на ВДНХ приехали представители туриндустрии восьми стран
На международный форум на ВДНХ приехали представители туриндустрии восьми стран
© Фото предоставлено пресс-службой музея "АТОМ"Участники международного форума "Открой атом: тренды научно-популярного туризма"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "АТОМ"
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В музее "Атом" на ВДНХ завершился крупный международный форум. На нем участники из России, Индии, Китая, Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Белоруссии обсудили возможности развития научно-популярного туризма.
Мероприятие "Открой атом: тренды научно-популярного туризма" поддержала госкорпорация "Росатом". Соорганизаторами стали РСТ и Всероссийский центр компетенций по профориентации.
© Фото предоставлено пресс-службой музея "АТОМ"Участники международного форума "Открой атом: тренды научно-популярного туризма"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "АТОМ"
Участники международного форума "Открой атом: тренды научно-популярного туризма"
Во многих странах научно-популярный туризм активно развивается и "может составить конкуренцию традиционным объектам показа таким, как Красная площадь или Тадж-Махал", отметила гендиректор фонда "Атом" Елена Мироненко.
Иностранцы активно делились опытом. Так, глава национального туристического офиса КНР Ван Жуй рассказала, какие программы уже реализуются Китаем в Россией и какие маршруты разрабатываются. "К каждой поездке наши специалисты относятся щепетильно. Тем более, когда речь идет о научном образовании", - говорит она.
© Фото предоставлено пресс-службой музея "АТОМ"Участники международного форума "Открой атом: тренды научно-популярного туризма"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "АТОМ"
Участники международного форума "Открой атом: тренды научно-популярного туризма"
"Мы тесно сотрудничаем с комитетом по туризму правительства Москвы и привозим в российскую столицу много гостей из Индии, большая часть из которых – студенты", – отметил советник космического отдела посольства Индии в РФ Ануп Кумар Сривастава. Эксперт признался, что он поклонник музея "Атом": "Буду настоятельно рекомендовать всем к посещению именно это место. Ставлю себе цель привезти сюда до конца года тысячу гостей".
Чтобы научно-популярный туризм в России активно развивался, "стал привычным", необходимо решить ряд проблем.
© Фото предоставлено пресс-службой музея "АТОМ"Участники международного форума "Открой атом: тренды научно-популярного туризма"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "АТОМ"
Участники международного форума "Открой атом: тренды научно-популярного туризма"
"Нужно всем объектам обеспечить возможность принимать посетителей. Подсказками для путешественников должны служить проработанные научно-популярные туры. И немаловажным здесь является работа научных волонтеров", - отметил главный продюсер АНО "Национальные приоритеты" Глеб Федоров.
Расширению заинтересованной аудитории будет способствовать формирование интересного продукта туроператорами, заявила замдиректора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Валентина Перепелицина. А зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко подчеркнула важность учета желаний гостей: "Нужно, чтобы путешественники обменивались информацией, опытом и своими отзывами".
© Фото предоставлено пресс-службой музея "АТОМ"Участники международного форума "Открой атом: тренды научно-популярного туризма"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "АТОМ"
Участники международного форума "Открой атом: тренды научно-популярного туризма"
О нехватке кадров говорил гендиректор Vatel Almaty (Казахстан) Нурлан Бахытулы. "Их нужно выращивать со школьной скамьи". Пример, по его словам, - положительный опыт "Росатома".
"Сила научно-популярного туризма, конечно, в перспективах. Это один из немногих его видов, который нацелен на развитие человеческого потенциала, - считает Елена Мироненко. - Если мы говорим о музее "Атом", то это – прямая профориентация: ребенок, попадая сюда, начинает о чем-то мечтать и потом становится профессионалом в выбранном деле".
Попробовать свои силы молодые люди смогли прямо во время форума: они создавали новые турмаршруты в креативной лаборатории. Организаторы мероприятия пообещали проанализировать их предложения.
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