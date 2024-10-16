https://ria.ru/20241016/pushilin-1978413136.html

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 16.10.2024

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Украинские войска в среду 18 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 40 боеприпасов, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T21:22

2024-10-16T21:22

2024-10-16T21:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сцкк

иван приходько

денис пушилин

украина

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в среду 18 раз атаковали территорию ДНР, выпустив более 40 боеприпасов, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников ВСУ погиб один человек, еще двое пострадали. Представительство ДНР в СЦКК также сообщало о двух пострадавших мирных жителях Горловки после атаки дроном ВСУ. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 18 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Глава республики сообщил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили жилое домостроение и автомобиль в Горловке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, сцкк, иван приходько, денис пушилин, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия