https://ria.ru/20241016/punkt-1978408823.html

Миротворцы ООН заявили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля

Миротворцы ООН заявили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля - РИА Новости, 16.10.2024

Миротворцы ООН заявили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля

Израильский танк открыл огонь по опорному пункту Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) в районе поселения Кфаркила, нанесен материальный ущерб, сообщается в РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:49

2024-10-16T20:49

2024-10-16T22:35

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

оон

израиль

ливан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962479315_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_0e8f6c16aa406fad22b073d762228cf8.jpg

БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Израильский танк открыл огонь по опорному пункту Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) в районе поселения Кфаркила, нанесен материальный ущерб, сообщается в заявлении UNIFIL в среду."Миротворцы расположенные рядом с Кфаркилой, сегодня утром зафиксировали израильский танк "Меркава", который открыл прицельный огонь по их опорному пункту, повреждена наблюдательная вышка и средства объективного контроля", - написано в заявлении.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, оон, израиль, ливан, в мире