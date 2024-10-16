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Миротворцы ООН заявили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля - РИА Новости, 16.10.2024
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20:49 16.10.2024 (обновлено: 22:35 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/punkt-1978408823.html
Миротворцы ООН заявили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля
Миротворцы ООН заявили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля - РИА Новости, 16.10.2024
Миротворцы ООН заявили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля
Израильский танк открыл огонь по опорному пункту Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) в районе поселения Кфаркила, нанесен материальный ущерб, сообщается в РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:49
2024-10-16T22:35
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
оон
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БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Израильский танк открыл огонь по опорному пункту Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) в районе поселения Кфаркила, нанесен материальный ущерб, сообщается в заявлении UNIFIL в среду."Миротворцы расположенные рядом с Кфаркилой, сегодня утром зафиксировали израильский танк "Меркава", который открыл прицельный огонь по их опорному пункту, повреждена наблюдательная вышка и средства объективного контроля", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, оон, израиль, ливан, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ООН, Израиль, Ливан, В мире
Миротворцы ООН заявили, что их позиции в Ливане обстрелял танк Израиля

UNIFIL: израильский танк открыл огонь по пункту миротворческих сил ООН в Ливане

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Израильский танк открыл огонь по опорному пункту Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) в районе поселения Кфаркила, нанесен материальный ущерб, сообщается в заявлении UNIFIL в среду.
"Миротворцы расположенные рядом с Кфаркилой, сегодня утром зафиксировали израильский танк "Меркава", который открыл прицельный огонь по их опорному пункту, повреждена наблюдательная вышка и средства объективного контроля", - написано в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ООНИзраильЛиванВ мире
 
 
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