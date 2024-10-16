https://ria.ru/20241016/ptrk-1978254314.html

Сконструированный бойцом роботизированный ПТРК "Фагот" поразил позиции ВСУ

Сконструированный бойцом роботизированный ПТРК "Фагот" поразил позиции ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024

Сконструированный бойцом роботизированный ПТРК "Фагот" поразил позиции ВСУ

Оператор роботизированного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ севернее Работино в Запорожской области... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:16

2024-10-16T05:16

2024-10-16T05:28

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

запорожская область

россия

работино

вооруженные силы украины

птрк "фагот"

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Оператор роботизированного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ севернее Работино в Запорожской области. Такой ПТРК сконструировал один из бойцов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Российские военнослужащие противотанкового подразделения приблизились к позициям ВСУ, следующей задачей было с помощью роботизированного ПТРК и FPV-дронов найти и обезвредить артиллерию и позиции противника, уточнили в ведомстве. "После того, как по позициям националистов отработали дроны, к боевой работе подключился мобильный ПТРК. Ракеты комплекса пробивают хорошо укрепленные блиндажи. В окопах враг установил защиту от управляемых снарядов, но она им не помогла. Боевые задачи на ореховском направлении Запорожской области уже давно выполняются с использованием роботизированного ПТРК. Причем спроектировал и сконструировал его один из военнослужащих группировки войск "Днепр", инженер по образованию", — рассказали в Минобороны. Военнослужащий создал роботизированный комплекс с нуля и довел до окончательного функционала. "Вышли на человека, на бойца, который с нуля сконструировал, создал модель. Сначала на компьютере и потом все это воплотил в жизнь", — рассказал командир батареи ПТРК с позывным "Турист". Роботизированная машина, вооруженная противотанковым комплексом, ранее прошла боевые испытания и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Она на гусеничном ходу, поэтому преодолевает даже сложные препятствия, пояснили в оборонном ведомстве. Управляется "Фагот" дистанционно. Уничтожает блиндажи, огневые точки и технику, не ставя под угрозу жизни российских военнослужащих.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978222831.html

https://ria.ru/20240918/tank-1973309833.html

запорожская область

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безопасность, технологии, запорожская область, россия, работино, вооруженные силы украины, птрк "фагот"