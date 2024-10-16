https://ria.ru/20241016/ptrk-1978254314.html
Сконструированный бойцом роботизированный ПТРК "Фагот" поразил позиции ВСУ
Сконструированный бойцом роботизированный ПТРК "Фагот" поразил позиции ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024
Сконструированный бойцом роботизированный ПТРК "Фагот" поразил позиции ВСУ
Оператор роботизированного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ севернее Работино в Запорожской области... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:16
2024-10-16T05:16
2024-10-16T05:28
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птрк "фагот"
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Оператор роботизированного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ севернее Работино в Запорожской области. Такой ПТРК сконструировал один из бойцов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Российские военнослужащие противотанкового подразделения приблизились к позициям ВСУ, следующей задачей было с помощью роботизированного ПТРК и FPV-дронов найти и обезвредить артиллерию и позиции противника, уточнили в ведомстве. "После того, как по позициям националистов отработали дроны, к боевой работе подключился мобильный ПТРК. Ракеты комплекса пробивают хорошо укрепленные блиндажи. В окопах враг установил защиту от управляемых снарядов, но она им не помогла. Боевые задачи на ореховском направлении Запорожской области уже давно выполняются с использованием роботизированного ПТРК. Причем спроектировал и сконструировал его один из военнослужащих группировки войск "Днепр", инженер по образованию", — рассказали в Минобороны. Военнослужащий создал роботизированный комплекс с нуля и довел до окончательного функционала. "Вышли на человека, на бойца, который с нуля сконструировал, создал модель. Сначала на компьютере и потом все это воплотил в жизнь", — рассказал командир батареи ПТРК с позывным "Турист". Роботизированная машина, вооруженная противотанковым комплексом, ранее прошла боевые испытания и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Она на гусеничном ходу, поэтому преодолевает даже сложные препятствия, пояснили в оборонном ведомстве. Управляется "Фагот" дистанционно. Уничтожает блиндажи, огневые точки и технику, не ставя под угрозу жизни российских военнослужащих.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978222831.html
https://ria.ru/20240918/tank-1973309833.html
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безопасность, технологии, запорожская область, россия, работино, вооруженные силы украины, птрк "фагот"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Запорожская область, Россия, Работино, Вооруженные силы Украины, ПТРК "Фагот"
Сконструированный бойцом роботизированный ПТРК "Фагот" поразил позиции ВСУ
Минобороны: роботизированный ПТРК поразил позиции ВСУ севернее Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Оператор роботизированного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ севернее Работино в Запорожской области. Такой ПТРК сконструировал один из бойцов, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российские военнослужащие противотанкового подразделения приблизились к позициям ВСУ, следующей задачей было с помощью роботизированного ПТРК и FPV-дронов найти и обезвредить артиллерию и позиции противника, уточнили в ведомстве.
"После того, как по позициям националистов отработали дроны, к боевой работе подключился мобильный ПТРК. Ракеты комплекса пробивают хорошо укрепленные блиндажи. В окопах враг установил защиту от управляемых снарядов, но она им не помогла. Боевые задачи на ореховском направлении Запорожской области уже давно выполняются с использованием роботизированного ПТРК. Причем спроектировал и сконструировал его один из военнослужащих группировки войск "Днепр", инженер по образованию", — рассказали в Минобороны.
Военнослужащий создал роботизированный комплекс с нуля и довел до окончательного функционала.
"Вышли на человека, на бойца, который с нуля сконструировал, создал модель. Сначала на компьютере и потом все это воплотил в жизнь", — рассказал командир батареи ПТРК с позывным "Турист".
Роботизированная машина, вооруженная противотанковым комплексом, ранее прошла боевые испытания и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Она на гусеничном ходу, поэтому преодолевает даже сложные препятствия, пояснили в оборонном ведомстве. Управляется "Фагот" дистанционно. Уничтожает блиндажи, огневые точки и технику, не ставя под угрозу жизни российских военнослужащих.