https://ria.ru/20241016/primore-1978256872.html

В Приморье возбудили дело против мошенницы, обманувшей мать участника СВО

В Приморье возбудили дело против мошенницы, обманувшей мать участника СВО - РИА Новости, 16.10.2024

В Приморье возбудили дело против мошенницы, обманувшей мать участника СВО

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Приморье в отношении женщины, не возвращавшей матери погибшего участника СВО взятые у нее в долг деньги, ранее... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T06:11

2024-10-16T06:11

2024-10-16T08:05

происшествия

жилье

советский район

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Приморье в отношении женщины, не возвращавшей матери погибшего участника СВО взятые у нее в долг деньги, ранее полученные как государственные выплаты за гибель сына, сообщает прокуратура Приморья. "Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в отношении матери, чей сын погиб при выполнении служебного долга", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2022 году женщина, достоверно зная, что потерпевшая получила крупную сумму денег в качестве государственных выплат, попросила у знакомой матери погибшего участника СВО занять ей денежные средства для открытия бизнеса. В течение года потерпевшая передавала ей различные суммы и к январю 2024 года долг достиг почти 6 миллионов рублей. "В результате женщина, которая передала миллионы, до настоящего времени довольствовалась ничем не подкрепленными обещаниями и незначительными платежами в счет долга, которые лишь создавали видимость исполнения обязательств. Бизнес заемщица так и не открыла, о том, как распорядилась средствами, ничего пояснить не смогла", - отмечается в сообщении. Отмечается, что правоохранительные органы, куда обращалась потерпевшая, неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела, но после проверки материала прокуратурой Советского района Владивостока было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240817/migrant-1966768718.html

https://ria.ru/20240927/svo-1975080826.html

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происшествия, жилье, советский район, владивосток