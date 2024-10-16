https://ria.ru/20241016/prezident-1978318270.html
Президент Польши испугался выпускников МГИМО
Президент Польши испугался выпускников МГИМО - РИА Новости, 16.10.2024
Президент Польши испугался выпускников МГИМО
Президент Польши Анджей Дуда оправдал отказ назначать предложенных правительством послов тем, что некоторые из них окончили МГИМО. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:04
2024-10-16T13:04
2024-10-16T14:14
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радослав сикорский
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ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда оправдал отказ назначать предложенных правительством послов тем, что некоторые из них окончили МГИМО. "Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники Московского государственного института международных отношений <...> МГИМО — постсоветского вуза", — сказал Дуда, добавив, что вуз "пронизан российскими спецслужбами". Выступая в сейме по случаю годовщины парламентских выборов, президент заявил, что именно ему принадлежит последнее слово при назначении послов. "Конституция Польской Республики ясно говорит о сотрудничестве президента и правительства по вопросам внешней политики. О сотрудничестве, основанном среди прочего на согласовании кандидатов на должности послов, которые в соответствии с конституцией назначаются президентом Польши", — заключил он.Конфликт между МИД и президентом по поводу послов продолжается с марта. Тогда министр иностранных дел Радослав Сикорский решил, что более 50 послов завершат миссию, а десяток кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства, отзовут. В ответ Дуда отказывается утверждать предложенные ему кандидатуры послов. В частности, речь идет о главах польских дипмиссий в таких странах, как США, Израиль, Украина, а также о представителе при НАТО.
https://ria.ru/20241010/polsha-1977348059.html
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в мире, польша, анджей дуда, радослав сикорский, дональд туск, мгимо
В мире, Польша, Анджей Дуда, Радослав Сикорский, Дональд Туск, МГИМО
Президент Польши испугался выпускников МГИМО
Дуда объяснил отказ назначать послов тем, что некоторые из них окончили МГИМО
ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда оправдал отказ назначать предложенных правительством послов тем, что некоторые из них окончили МГИМО.
«
"Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска
планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники Московского государственного института международных отношений <...> МГИМО — постсоветского вуза", — сказал Дуда, добавив, что вуз "пронизан российскими спецслужбами".
Выступая в сейме по случаю годовщины парламентских выборов, президент заявил, что именно ему принадлежит последнее слово при назначении послов.
"Конституция Польской Республики ясно говорит о сотрудничестве президента и правительства по вопросам внешней политики. О сотрудничестве, основанном среди прочего на согласовании кандидатов на должности послов, которые в соответствии с конституцией назначаются президентом Польши", — заключил он.
Конфликт между МИД и президентом по поводу послов продолжается с марта. Тогда министр иностранных дел Радослав Сикорский
решил, что более 50 послов завершат миссию, а десяток кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства, отзовут. В ответ Дуда отказывается утверждать предложенные ему кандидатуры послов.
В частности, речь идет о главах польских дипмиссий в таких странах, как США, Израиль, Украина, а также о представителе при НАТО.