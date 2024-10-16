https://ria.ru/20241016/pozhar-1978349199.html

В Подмосковье загорелась крыша здания воинской части

В Подмосковье загорелась крыша здания воинской части - РИА Новости, 16.10.2024

В Подмосковье загорелась крыша здания воинской части

Кровля крыши здания в воинской части в Щелковском районе Московской области загорелась в среду около 12.40 мск, через полчаса пожар был потушен, пострадавших... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:23

2024-10-16T15:23

2024-10-16T15:23

происшествия

щелковский район

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кровля крыши здания в воинской части в Щелковском районе Московской области загорелась в среду около 12.40 мск, через полчаса пожар был потушен, пострадавших нет, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Сегодня около 12.40 произошло возгорание участка кровли крыши здания в воинской части на территории Щелковского района Московской области. В 13.10 силами штатного пожарного расчета воинской части возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным министерства, предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

https://ria.ru/20241015/pozhar-1978053746.html

щелковский район

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, щелковский район, московская область (подмосковье), россия