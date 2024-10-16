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В Подмосковье загорелась крыша здания воинской части - РИА Новости, 16.10.2024
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15:23 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/pozhar-1978349199.html
В Подмосковье загорелась крыша здания воинской части
В Подмосковье загорелась крыша здания воинской части - РИА Новости, 16.10.2024
В Подмосковье загорелась крыша здания воинской части
Кровля крыши здания в воинской части в Щелковском районе Московской области загорелась в среду около 12.40 мск, через полчаса пожар был потушен, пострадавших... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:23
2024-10-16T15:23
происшествия
щелковский район
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кровля крыши здания в воинской части в Щелковском районе Московской области загорелась в среду около 12.40 мск, через полчаса пожар был потушен, пострадавших нет, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Сегодня около 12.40 произошло возгорание участка кровли крыши здания в воинской части на территории Щелковского района Московской области. В 13.10 силами штатного пожарного расчета воинской части возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным министерства, предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
https://ria.ru/20241015/pozhar-1978053746.html
щелковский район
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, щелковский район, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Щелковский район, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье загорелась крыша здания воинской части

Минобороны сообщило о пожаре в воинской части в Щелковском районе Подмосковья

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кровля крыши здания в воинской части в Щелковском районе Московской области загорелась в среду около 12.40 мск, через полчаса пожар был потушен, пострадавших нет, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня около 12.40 произошло возгорание участка кровли крыши здания в воинской части на территории Щелковского района Московской области. В 13.10 силами штатного пожарного расчета воинской части возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным министерства, предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
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ПроисшествияЩелковский районМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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