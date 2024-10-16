Постпред США при НАТО призвала Киев не спорить о сроках вступления в альянс
Постпред США при НАТО Смит призвала Киев не спорить о сроках вступления в альянс
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Украина должна довольствоваться заявлением НАТО о намерении принять ее в альянс, а не спорить о сроках, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит.
Владимир Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
"Мы, конечно, можем обсуждать и дебатировать о сроках и механике того, как это произойдет и когда. Что важно для наших друзей на Украине - понять, что ни один из руководителей государств на саммите в июле не оспаривал общую предпосылку, и на этом, мне кажется, следует сосредоточиться нашим друзьям на Украине и понять, что наша приверженность тверда" , - сказала Смит в ходе онлайн-брифинга.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что план Зеленского не сработает.