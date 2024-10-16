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Гособвинитель рассказал, кто вовлек Попова в преступную группу по хищению - РИА Новости, 16.10.2024
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19:08 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/popov-1978396400.html
Гособвинитель рассказал, кто вовлек Попова в преступную группу по хищению
Гособвинитель рассказал, кто вовлек Попова в преступную группу по хищению - РИА Новости, 16.10.2024
Гособвинитель рассказал, кто вовлек Попова в преступную группу по хищению
Государственный обвинитель в Тамбовском гарнизонном военном суде, в ходе заседания по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова сообщил, РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:08
2024-10-16T19:08
следственный комитет россии (ск рф)
иван попов (генерал)
сергей моисеев
запорожская область
происшествия
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ТАМБОВ, 16 окт - РИА Новости. Государственный обвинитель в Тамбовском гарнизонном военном суде, в ходе заседания по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова сообщил, что генерал-лейтенант Олег Цоков вовлек Попова в преступную группу по хищению, зная о его увлечении азартными играми и многочисленных долгах. "Не позднее 10 января 2023 года генерал-лейтенант О. (Олег Цоков - ред.), реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным об увлечении Попова азартными играми, то есть ставками на результаты спортивных событий через букмекерские компании и постоянным привлечением на эти цели заемных средств… путем подкупа в виде обещания передачи в пользование Попова и его его жены автомобиля Geely, стоимостью более четырех миллионов рублей, в счёт будущего получения денежных средств после реализации похищенного, вовлек Попова в состав организованной группы", - сообщил на заседании представитель гособвинения, уточнив, что генерал-лейтенант назван О. по первой букве имени. Предприниматель Сергей Моисеев был арестован в мае в один день с Поповым. В июле суд перевел их под домашний арест. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html
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следственный комитет россии (ск рф), иван попов (генерал), сергей моисеев, запорожская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Иван Попов (генерал), Сергей Моисеев, Запорожская область, Происшествия
Гособвинитель рассказал, кто вовлек Попова в преступную группу по хищению

Гособвинитель: Цоков вовлек генерала Попова в преступную группу по хищению

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИван Попов
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Иван Попов. Архивное фото
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ТАМБОВ, 16 окт - РИА Новости. Государственный обвинитель в Тамбовском гарнизонном военном суде, в ходе заседания по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова сообщил, что генерал-лейтенант Олег Цоков вовлек Попова в преступную группу по хищению, зная о его увлечении азартными играми и многочисленных долгах.
"Не позднее 10 января 2023 года генерал-лейтенант О. (Олег Цоков - ред.), реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным об увлечении Попова азартными играми, то есть ставками на результаты спортивных событий через букмекерские компании и постоянным привлечением на эти цели заемных средств… путем подкупа в виде обещания передачи в пользование Попова и его его жены автомобиля Geely, стоимостью более четырех миллионов рублей, в счёт будущего получения денежных средств после реализации похищенного, вовлек Попова в состав организованной группы", - сообщил на заседании представитель гособвинения, уточнив, что генерал-лейтенант назван О. по первой букве имени.
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Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
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