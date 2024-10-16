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Генерал Попов не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге - РИА Новости, 16.10.2024
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16:24 16.10.2024 (обновлено: 18:28 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/popov-1978358979.html
Генерал Попов не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге
Генерал Попов не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге - РИА Новости, 16.10.2024
Генерал Попов не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов в суде не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:24
2024-10-16T18:28
происшествия
запорожская область
россия
иван попов (генерал)
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ТАМБОВ, 16 окт - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов в суде не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге, передаёт корреспондент РИА Новости. Сегодня Тамбовский гарнизонный военный суд начал рассматривать дело по существу."99% сказанного государственным обвинителем не имеет доказательств", - заявил Попов.Попов обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ), и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Он не признавал вину и на стадии предварительного следствия.Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20241002/sud-1975874283.html
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происшествия, запорожская область, россия, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Россия, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ)
Генерал Попов не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге

Генерал Иван Попов не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде
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ТАМБОВ, 16 окт - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов в суде не признал вину в мошенничестве и служебном подлоге, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сегодня Тамбовский гарнизонный военный суд начал рассматривать дело по существу.
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"99% сказанного государственным обвинителем не имеет доказательств", - заявил Попов.
Попов обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ), и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Он не признавал вину и на стадии предварительного следствия.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
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