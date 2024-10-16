https://ria.ru/20241016/pomosch-1978411132.html
Жители Кабардино-Балкарии отправили на СВО автомобиль и оборудование
Жители Кабардино-Балкарии отправили на СВО автомобиль и оборудование - РИА Новости, 16.10.2024
Жители Кабардино-Балкарии отправили на СВО автомобиль и оборудование
Автомобиль, квадрокоптер, рации, приборы ночного видения и другое оборудование отправили жители Чегемского района Кабардино-Балкарии землякам, принимающим... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:00
2024-10-16T21:00
2024-10-16T21:00
надежные люди
чегемский район
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 16 окт – РИА Новости. Автомобиль, квадрокоптер, рации, приборы ночного видения и другое оборудование отправили жители Чегемского района Кабардино-Балкарии землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил глава района Юра Борсов. "К местам дислокации бойцов отправлен автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптер, приборы ночного видения, цифровые рации, другое специализированное оборудование, в том числе блокираторы БПЛ, тепловые пушки, генераторы, обогреватели. Переданы продукты питания и теплая одежда", - написал Борсов в своем Telegram-канале. Он отметил, что груз сформирован по поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в соответствии с обозначенными во время встреч с командованием и бойцами запросами. "Наши земляки мужественно и самоотверженно сегодня стоят на защите безопасности государства, отстаивают интересы страны. Нет сомнения в том, что все поставленные цели и задачи будут достигнуты. Со своей стороны, мы и дальше продолжим всестороннюю поддержку наших бойцов и, конечно, их семей", - подчеркнул руководитель района.
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967719525.html
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чегемский район, казбек коков, сво
Надежные люди, Чегемский район, Казбек Коков, СВО
НАЛЬЧИК, 16 окт – РИА Новости. Автомобиль, квадрокоптер, рации, приборы ночного видения и другое оборудование отправили жители Чегемского района Кабардино-Балкарии землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил глава района Юра Борсов.
"К местам дислокации бойцов отправлен автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптер, приборы ночного видения, цифровые рации, другое специализированное оборудование, в том числе блокираторы БПЛ, тепловые пушки, генераторы, обогреватели. Переданы продукты питания и теплая одежда", - написал Борсов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что груз сформирован по поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова
в соответствии с обозначенными во время встреч с командованием и бойцами запросами.
"Наши земляки мужественно и самоотверженно сегодня стоят на защите безопасности государства, отстаивают интересы страны. Нет сомнения в том, что все поставленные цели и задачи будут достигнуты. Со своей стороны, мы и дальше продолжим всестороннюю поддержку наших бойцов и, конечно, их семей", - подчеркнул руководитель района.