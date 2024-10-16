https://ria.ru/20241016/pomosch-1978404415.html
Астраханская область передала в ЛНР насосы и генераторы
Астраханская область передала в ЛНР насосы и генераторы - РИА Новости, 16.10.2024
Астраханская область передала в ЛНР насосы и генераторы
Астраханская область передала в подшефный Кременской район Луганской Народной Республики насосы и генераторы для улучшения водо- и теплоснабжения домов и... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:15
2024-10-16T20:15
2024-10-16T20:15
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Астраханская область передала в подшефный Кременской район Луганской Народной Республики насосы и генераторы для улучшения водо- и теплоснабжения домов и соцобъектов, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Передали в подшефный район десять дизельных генераторов, которые послужат резервным источником питания и помогут сохранить тепло в домах и соцучреждениях. Также доставили насосы для улучшения водоснабжения более тысячи жителей прифронтовых сёл", - написал он в Telegram. По информации Бабушкина, большая часть коммунальной инфраструктуры района пострадала от обстрелов укронацистов. Астраханские специалисты помогли подготовиться к холодам: провели ремонт на 250 участках газопровода, более 600 метров сети заменили, проложили более 3 километров сетей водоснабжения, закрыли тепловой контур в 52 многоквартирных домах. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. Кроме того, в Кременской район регулярно направляются гуманитарные грузы - предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, стройматериалы, бытовая техника. Всего, по данным Бабушкина, с начала СВО в Кременской район из Астраханской области было отправлено более 600 тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20241015/upravlenie-1978098105.html
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астраханская область, луганская народная республика, астрахань, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Луганская Народная Республика, Астрахань, Игорь Бабушкин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Астраханская область передала в подшефный Кременской район Луганской Народной Республики насосы и генераторы для улучшения водо- и теплоснабжения домов и соцобъектов, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Передали в подшефный район десять дизельных генераторов, которые послужат резервным источником питания и помогут сохранить тепло в домах и соцучреждениях. Также доставили насосы для улучшения водоснабжения более тысячи жителей прифронтовых сёл", - написал он в Telegram
.
По информации Бабушкина, большая часть коммунальной инфраструктуры района пострадала от обстрелов укронацистов. Астраханские специалисты помогли подготовиться к холодам: провели ремонт на 250 участках газопровода, более 600 метров сети заменили, проложили более 3 километров сетей водоснабжения, закрыли тепловой контур в 52 многоквартирных домах.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани
регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ.
Кроме того, в Кременской район регулярно направляются гуманитарные грузы - предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, стройматериалы, бытовая техника. Всего, по данным Бабушкина, с начала СВО в Кременской район из Астраханской области было отправлено более 600 тонн гуманитарной помощи.