https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978404270.html

Стали известны детали убийства участника СВО в Подмосковье

Стали известны детали убийства участника СВО в Подмосковье - РИА Новости, 16.10.2024

Стали известны детали убийства участника СВО в Подмосковье

Убивший полковника, вернувшегося с СВО, ждал его в засаде, сообщает Mash. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:15

2024-10-16T20:15

2024-10-16T20:15

происшествия

московская область (подмосковье)

меленки

ольга врадий

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Убивший полковника, вернувшегося с СВО, ждал его в засаде, сообщает Mash."Убийца российского офицера, который расстрелял его в деревне Меленки, поджидал его на въезде в населенный пункт", — говорится в сообщении.Отмечается, что преступник открыл огонь сразу же, как увидели машину. Всего он сделал восемь выстрелов.Ранее в среду старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что в Подмосковье неизвестный расстрелял мужчину в автомобиле.По данным следствия, это произошло около девяти часов утра на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. Пострадавший умер на месте, а его машина продолжала ехать, пока не врезалась в забор дома.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, погибший — заместитель начальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО.

https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978235183.html

https://ria.ru/20241016/ubiystvo-1978282360.html

московская область (подмосковье)

меленки

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происшествия, московская область (подмосковье), меленки, ольга врадий