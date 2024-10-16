https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978337640.html

Московский областной центр крови провел 235 выездных акций с начала года

Московский областной центр крови провел 235 выездных акций с начала года - РИА Новости, 16.10.2024

Московский областной центр крови провел 235 выездных акций с начала года

Московский областной центр крови провел 235 выездных акций, во время которых было собрано почти 5,7 тысячи литров крови, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:20

2024-10-16T14:20

2024-10-16T14:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Московский областной центр крови провел 235 выездных акций, во время которых было собрано почти 5,7 тысячи литров крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Московская область полностью обеспечена донорской кровью и ее компонентами, благодаря неравнодушным людям и работе Московского областного центра крови. Для удобства жителей сдать кровь можно не только в самом центре крови, но и во время выездных акций, которые он проводит", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что всего с начала года прошло 235 выездных донорских мероприятий, во время которых было собрано почти 5,7 тысячи литров крови. Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00.

https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978203610.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), алексей сапанюк