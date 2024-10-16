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В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров - РИА Новости, 16.10.2024
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06:36 16.10.2024 (обновлено: 10:19 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/plyazh-1978257993.html
В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров
В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров - РИА Новости, 16.10.2024
В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров
Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл местный пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте совета. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:36
2024-10-16T10:19
сидней
австралия
пляжи
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл местный пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте совета."Пляж Куджи в Сиднее закрыт до специального уведомления после того, как спасатели городского совета Рэндвика сегодня днем, 15 октября, обнаружили мусоор неизвестного происхождения в форме шара", — говорится в заявлении.В городском совете Рэндвика пока не смогли определить происхождение и материал шаров. Предполагается, что это могут быть так называемые "смоляные шары", которые образуются при контакте нефти, воды и мусора, что происходит при разливе нефти или ее просачивании в воду. Специалисты по охране окружающей среды городского совета собрали образцы для анализов.
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сидней, австралия, пляжи
Сидней, Австралия, Пляжи
В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров

В Сиднее закрыли пляж из-за черных шаров неизвестного происхождения

© Фото : Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика Черные шары неизвестного происхождения на пляж Куджи в Австралии
Черные шары неизвестного происхождения на пляж Куджи в Австралии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика
Черные шары неизвестного происхождения на пляж Куджи в Австралии
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл местный пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте совета.
"Пляж Куджи в Сиднее закрыт до специального уведомления после того, как спасатели городского совета Рэндвика сегодня днем, 15 октября, обнаружили мусоор неизвестного происхождения в форме шара", — говорится в заявлении.
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В городском совете Рэндвика пока не смогли определить происхождение и материал шаров. Предполагается, что это могут быть так называемые "смоляные шары", которые образуются при контакте нефти, воды и мусора, что происходит при разливе нефти или ее просачивании в воду. Специалисты по охране окружающей среды городского совета собрали образцы для анализов.
 
СиднейАвстралияПляжи
 
 
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