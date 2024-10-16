https://ria.ru/20241016/plyazh-1978257993.html

В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров

В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров - РИА Новости, 16.10.2024

В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров

Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл местный пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте совета. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T06:36

2024-10-16T06:36

2024-10-16T10:19

сидней

австралия

пляжи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978275805_0:110:768:542_1920x0_80_0_0_a8f4de1f36d1e36fd7c953fab9be2110.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл местный пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте совета."Пляж Куджи в Сиднее закрыт до специального уведомления после того, как спасатели городского совета Рэндвика сегодня днем, 15 октября, обнаружили мусоор неизвестного происхождения в форме шара", — говорится в заявлении.В городском совете Рэндвика пока не смогли определить происхождение и материал шаров. Предполагается, что это могут быть так называемые "смоляные шары", которые образуются при контакте нефти, воды и мусора, что происходит при разливе нефти или ее просачивании в воду. Специалисты по охране окружающей среды городского совета собрали образцы для анализов.

https://ria.ru/20240611/ryba-1952165442.html

сидней

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сидней, австралия, пляжи