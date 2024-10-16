https://ria.ru/20241016/plyazh-1978257993.html
В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров
В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров - РИА Новости, 16.10.2024
В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров
Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл местный пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте совета. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:36
2024-10-16T06:36
2024-10-16T10:19
сидней
австралия
пляжи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978275805_0:110:768:542_1920x0_80_0_0_a8f4de1f36d1e36fd7c953fab9be2110.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл местный пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте совета."Пляж Куджи в Сиднее закрыт до специального уведомления после того, как спасатели городского совета Рэндвика сегодня днем, 15 октября, обнаружили мусоор неизвестного происхождения в форме шара", — говорится в заявлении.В городском совете Рэндвика пока не смогли определить происхождение и материал шаров. Предполагается, что это могут быть так называемые "смоляные шары", которые образуются при контакте нефти, воды и мусора, что происходит при разливе нефти или ее просачивании в воду. Специалисты по охране окружающей среды городского совета собрали образцы для анализов.
https://ria.ru/20240611/ryba-1952165442.html
сидней
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978275805_45:0:768:542_1920x0_80_0_0_830fcb36dc5b5b6f3ec068aa968d156f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сидней, австралия, пляжи
В Авcтралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров
В Сиднее закрыли пляж из-за черных шаров неизвестного происхождения
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Городской совет пригорода Сиднея Рэндвика закрыл местный пляж Куджи из-за черных шаров неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте
совета.
"Пляж Куджи в Сиднее закрыт до специального уведомления после того, как спасатели городского совета Рэндвика сегодня днем, 15 октября, обнаружили мусоор неизвестного происхождения в форме шара", — говорится в заявлении.
В городском совете Рэндвика пока не смогли определить происхождение и материал шаров. Предполагается, что это могут быть так называемые "смоляные шары", которые образуются при контакте нефти, воды и мусора, что происходит при разливе нефти или ее просачивании в воду. Специалисты по охране окружающей среды городского совета собрали образцы для анализов.