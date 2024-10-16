https://ria.ru/20241016/plen-1978345856.html

Участник СВО рассказал об "американской пытке" в украинском плену

Участник СВО рассказал об "американской пытке" в украинском плену - РИА Новости, 16.10.2024

Участник СВО рассказал об "американской пытке" в украинском плену

Участник СВО Виктор рассказал RT об издевательствах украинских солдат. В статье отмечается, что он в течение полугода с апреля 2022-го находился в плену. Его... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:56

2024-10-16T14:56

2024-10-16T16:20

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Участник СВО Виктор рассказал RT об издевательствах украинских солдат. В статье отмечается, что он в течение полугода с апреля 2022-го находился в плену. Его контузило во время боя, и, пытаясь добраться до своих, он заблудился, а затем наткнулся на солдат из теробороны ВСУ. Те передали его украинским морпехам.После этого солдаты ВСУ связали Виктора и отвезли к реке, где подвергли "американской пытке". "Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоем меня", — сказал он.После чего его вытащили оттуда за ноги и стали резать, а после этих издевательств солдата обожгли из газового баллона. В начале октября в периодическом докладе Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине говорилось, что более половины побывавших в украинском плену российских военных, опрошенных ООН, подвергались пыткам. К издевательствам обычно прибегали передовые подразделения ВСУ и украинские силы безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР.При этом украинская Генпрокуратура никого не привлекала к ответственности за убийства и пытки военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, подчеркнули международные эксперты.

https://ria.ru/20241004/plennyy-1976415846.html

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