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Участник СВО рассказал об "американской пытке" в украинском плену - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 16.10.2024 (обновлено: 16:20 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/plen-1978345856.html
Участник СВО рассказал об "американской пытке" в украинском плену
Участник СВО рассказал об "американской пытке" в украинском плену - РИА Новости, 16.10.2024
Участник СВО рассказал об "американской пытке" в украинском плену
Участник СВО Виктор рассказал RT об издевательствах украинских солдат. В статье отмечается, что он в течение полугода с апреля 2022-го находился в плену. Его... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:56
2024-10-16T16:20
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Участник СВО Виктор рассказал RT об издевательствах украинских солдат. В статье отмечается, что он в течение полугода с апреля 2022-го находился в плену. Его контузило во время боя, и, пытаясь добраться до своих, он заблудился, а затем наткнулся на солдат из теробороны ВСУ. Те передали его украинским морпехам.После этого солдаты ВСУ связали Виктора и отвезли к реке, где подвергли "американской пытке". "Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоем меня", — сказал он.После чего его вытащили оттуда за ноги и стали резать, а после этих издевательств солдата обожгли из газового баллона. В начале октября в периодическом докладе Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине говорилось, что более половины побывавших в украинском плену российских военных, опрошенных ООН, подвергались пыткам. К издевательствам обычно прибегали передовые подразделения ВСУ и украинские силы безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР.При этом украинская Генпрокуратура никого не привлекала к ответственности за убийства и пытки военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, подчеркнули международные эксперты.
https://ria.ru/20241004/plennyy-1976415846.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, ООН, Россия
Участник СВО рассказал об "американской пытке" в украинском плену

RT: участник СВО Виктор, побывавший в плену у ВСУ, рассказал об издевательствах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Участник СВО Виктор рассказал RT об издевательствах украинских солдат.

В статье отмечается, что он в течение полугода с апреля 2022-го находился в плену. Его контузило во время боя, и, пытаясь добраться до своих, он заблудился, а затем наткнулся на солдат из теробороны ВСУ. Те передали его украинским морпехам.
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После этого солдаты ВСУ связали Виктора и отвезли к реке, где подвергли "американской пытке".

"Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоем меня", — сказал он.

После чего его вытащили оттуда за ноги и стали резать, а после этих издевательств солдата обожгли из газового баллона.

В начале октября в периодическом докладе Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине говорилось, что более половины побывавших в украинском плену российских военных, опрошенных ООН, подвергались пыткам. К издевательствам обычно прибегали передовые подразделения ВСУ и украинские силы безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ЛНР и ДНР.
При этом украинская Генпрокуратура никого не привлекала к ответственности за убийства и пытки военнопленных, возбуждено только пять предварительных расследований, подчеркнули международные эксперты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныООНРоссия
 
 
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