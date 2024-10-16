https://ria.ru/20241016/plana--1978346598.html

Премьер Бельгии заявил, что не уверен в успехе "плана победы" Зеленского

Премьер Бельгии заявил, что не уверен в успехе "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024

Премьер Бельгии заявил, что не уверен в успехе "плана победы" Зеленского

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что не уверен в успехе так называемого "плана победы" Владимира Зеленского, но... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:07

2024-10-16T15:07

2024-10-16T15:31

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что не уверен в успехе так называемого "плана победы" Владимира Зеленского, но считает важным выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта."Мы изучаем детали в настоящее время. Важно продолжать представлять предложения. Мы не должны цинично относиться к этому, хотя это и действительно не первый план, до него было еще несколько. Но необходимо продолжать делать предложения, один из таких планов в определенный момент окажется удачным. Является ли этот план удачным, зависит не только от нас, но и от другой стороны", - сказал де Кроо.Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

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