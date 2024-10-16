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В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к "плану мира" - РИА Новости, 16.10.2024
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23:43 16.10.2024 (обновлено: 23:44 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/plan-1978420190.html
В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к "плану мира"
В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к "плану мира" - РИА Новости, 16.10.2024
В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к "плану мира"
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл содержание секретных приложений к украинскому плану урегулирования конфликта, который не нашел... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T23:43
2024-10-16T23:44
владимир зеленский
михаил подоляк
марк рютте
вооруженные силы украины
нато
украина
россия
сша
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл содержание секретных приложений к украинскому плану урегулирования конфликта, который не нашел поддержки у западных союзников. Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила. Еще раз подчеркиваю, в глубине РФ. Какие именно цели будут поражены, в каком количестве и сколько для этого надо оружия", - сказал Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина". Постпред США при НАТО Джулианна Смит ранее заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Власти США неоднократно заявляли, что не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации. Генсек НАТО Марк Рютте в октябре заявлял, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для ударов вглубь России не изменит кардинально ситуацию в российско-украинском конфликте, и призывал не фокусироваться на этом вопросе. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. В сентябре украинская делегация во главе с Зеленским совершила тур по США. Зеленский презентовал свой план по урегулированию конфликта. Позже он представил его западным лидерам во время своих визитов в Лондон, Париж и Берлин. Однако план Киева не нашел поддержки западных партнеров. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе приняли к сведению и изучают так называемый "план победы", но при этом он не высказался за его безусловную поддержку, так как, по словам генсека, ряд вопросов еще предстоит разъяснить. Газета Wall Street Journal писала, что должностные лица администрации президента США Джо Байдена, давно опасавшиеся делать шаги, которые Москва могла бы воспринять как эскалацию, со скептицизмом отнеслись к инициативе Зеленского и заявили, что хотят больше подробностей.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
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владимир зеленский, михаил подоляк, марк рютте, вооруженные силы украины, нато, украина, россия, сша, в мире
Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Россия, США, В мире
В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к "плану мира"

Подоляк: в приложениях к плану мира проговорено, какие цели поразить в РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл содержание секретных приложений к украинскому плану урегулирования конфликта, который не нашел поддержки у западных союзников.
Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Вчера, 08:00
"Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила. Еще раз подчеркиваю, в глубине РФ. Какие именно цели будут поражены, в каком количестве и сколько для этого надо оружия", - сказал Подоляк в комментарии агентству "РБК-Украина".
Постпред США при НАТО Джулианна Смит ранее заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Власти США неоднократно заявляли, что не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации. Генсек НАТО Марк Рютте в октябре заявлял, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для ударов вглубь России не изменит кардинально ситуацию в российско-украинском конфликте, и призывал не фокусироваться на этом вопросе.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
В сентябре украинская делегация во главе с Зеленским совершила тур по США. Зеленский презентовал свой план по урегулированию конфликта. Позже он представил его западным лидерам во время своих визитов в Лондон, Париж и Берлин. Однако план Киева не нашел поддержки западных партнеров. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе приняли к сведению и изучают так называемый "план победы", но при этом он не высказался за его безусловную поддержку, так как, по словам генсека, ряд вопросов еще предстоит разъяснить. Газета Wall Street Journal писала, что должностные лица администрации президента США Джо Байдена, давно опасавшиеся делать шаги, которые Москва могла бы воспринять как эскалацию, со скептицизмом отнеслись к инициативе Зеленского и заявили, что хотят больше подробностей.
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Владимир ЗеленскийМихаил ПодолякМарк РюттеВооруженные силы УкраиныНАТОУкраинаРоссияСШАВ мире
 
 
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