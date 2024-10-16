https://ria.ru/20241016/plan-1978404829.html

В Госдуме назвали "план победы" Зеленского признанием поражения

В Госдуме назвали "план победы" Зеленского признанием поражения - РИА Новости, 16.10.2024

В Госдуме назвали "план победы" Зеленского признанием поражения

"План победы" Владимира Зеленского является официальным признанием поражения, признанием в том, что спецоперация необходима и закономерна, а также... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:18

2024-10-16T20:18

2024-10-16T20:18

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского является официальным признанием поражения, признанием в том, что спецоперация необходима и закономерна, а также выклянчиванием денег напоследок, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Зеленский ранее в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "Это признание поражение, уже официальное. Второе - это выклянчивание денег напоследок. И три - признание в том, что наше СВО было абсолютно закономерным и необходимым, потому что он говорит, что на территории Украины должны разместиться структуры стратегического сдерживания Запада. То есть, это то, о чем, видимо, шла закулисная беседа с самого начала, что на территории Украины должны появится базы вооруженных сил альянса, причем ударные базы. Естественно, мы не могли такого позволить", - сказал Картаполов. По его мнению, Запад не пойдет на этот план, поскольку "хочет жить". "Ведь все, что касается передачи дальнобойных вооружений уже Владимир Путин предметно сказал, что за этим последует. Если бы не боялись, они бы давно уже передали. Боятся. Боятся, значит, уважают", - отметил депутат.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

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владимир путин, госдума рф, нато, андрей картаполов, россия, украина, в мире, владимир зеленский