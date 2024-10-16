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В Госдуме назвали "план победы" Зеленского гнилой морковкой - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:29 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/plan-1978359882.html
В Госдуме назвали "план победы" Зеленского гнилой морковкой
В Госдуме назвали "план победы" Зеленского гнилой морковкой - РИА Новости, 16.10.2024
В Госдуме назвали "план победы" Зеленского гнилой морковкой
Так называемый "план победы" Владимира Зеленского является очередной гнилой морковкой, которой машут перед украинским народом, чтобы он "не взялся за вилы",... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:29
2024-10-16T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
владимир зеленский
виктор водолацкий
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского является очередной гнилой морковкой, которой машут перед украинским народом, чтобы он "не взялся за вилы", считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "План победы - это очередная морковка, уже гнилая, которой хотят помахать перед народом Украины, чтобы они не взялись за вилы и не снесли и Зеленского, и его кураторов с украинской земли", - сказал Водолацкий РИА Новости. Он добавил, что данный план ничтожен, поскольку не имеет под собой основы. "Что касается принятия Украины в НАТО, даже самая сумасшедшая страна, которая сегодня в НАТО, на это не пойдет. Это прямое втягивание данного государства в третью мировую войну", - отметил собеседник агентства. По его мнению, на сегодняшний день уже все понимают, что нужно садиться за стол переговоров с Россией и решать все мирным путем на условиях денацификации и демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
https://ria.ru/20241016/plan-1978353753.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор водолацкий, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Водолацкий, НАТО
В Госдуме назвали "план победы" Зеленского гнилой морковкой

Депутат Водолацкий назвал "план победы" Зеленского гнилой морковкой

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского является очередной гнилой морковкой, которой машут перед украинским народом, чтобы он "не взялся за вилы", считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
"План победы - это очередная морковка, уже гнилая, которой хотят помахать перед народом Украины, чтобы они не взялись за вилы и не снесли и Зеленского, и его кураторов с украинской земли", - сказал Водолацкий РИА Новости.
Он добавил, что данный план ничтожен, поскольку не имеет под собой основы. "Что касается принятия Украины в НАТО, даже самая сумасшедшая страна, которая сегодня в НАТО, на это не пойдет. Это прямое втягивание данного государства в третью мировую войну", - отметил собеседник агентства.
По его мнению, на сегодняшний день уже все понимают, что нужно садиться за стол переговоров с Россией и решать все мирным путем на условиях денацификации и демилитаризации Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Экс-депутат Рады рассказал о реакции Запада на "план победы" Зеленского
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктор ВодолацкийНАТО
 
 
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