https://ria.ru/20241016/plan-1978359882.html

В Госдуме назвали "план победы" Зеленского гнилой морковкой

В Госдуме назвали "план победы" Зеленского гнилой морковкой - РИА Новости, 16.10.2024

В Госдуме назвали "план победы" Зеленского гнилой морковкой

Так называемый "план победы" Владимира Зеленского является очередной гнилой морковкой, которой машут перед украинским народом, чтобы он "не взялся за вилы",... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:29

2024-10-16T16:29

2024-10-16T16:29

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского является очередной гнилой морковкой, которой машут перед украинским народом, чтобы он "не взялся за вилы", считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "План победы - это очередная морковка, уже гнилая, которой хотят помахать перед народом Украины, чтобы они не взялись за вилы и не снесли и Зеленского, и его кураторов с украинской земли", - сказал Водолацкий РИА Новости. Он добавил, что данный план ничтожен, поскольку не имеет под собой основы. "Что касается принятия Украины в НАТО, даже самая сумасшедшая страна, которая сегодня в НАТО, на это не пойдет. Это прямое втягивание данного государства в третью мировую войну", - отметил собеседник агентства. По его мнению, на сегодняшний день уже все понимают, что нужно садиться за стол переговоров с Россией и решать все мирным путем на условиях денацификации и демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор водолацкий, нато