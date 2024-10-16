https://ria.ru/20241016/plan-1978353753.html

Экс-депутат Рады рассказал о реакции Запада на "план победы" Зеленского

Экс-депутат Рады рассказал о реакции Запада на "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024

Экс-депутат Рады рассказал о реакции Запада на "план победы" Зеленского

Депутаты Верховной рады Украины в среду стали последними, кто узнал о плане Владимира Зеленского, на Западе его пункты давно были известны, и там уже успели... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:56

2024-10-16T15:56

2024-10-16T15:56

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины в среду стали последними, кто узнал о плане Владимира Зеленского, на Западе его пункты давно были известны, и там уже успели отказаться от него, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "Народные депутаты Украины оказались последними, кто узнал "гениальный" план Зеленского. Запад уже давно этот план знает, Запад давно этот план отверг. Именно поэтому и Рамштайн (саммит на американской базе в ФРГ - ред.) не состоялся, хотя Зеленский анонсировал его как какой-то особенный. В этом плане, конечно, он был особенный – никто не приехал", - заявил Килинкаров РИА Новости. Он отметил, что "план победы" Зеленского не зависит от самой Украины. Ни на вступление в НАТО, ни на обеспечение страны оружием и финансированием сама Украина повлиять не может. Потому, считает политик, Запад отверг план Зеленского. "Все пять пунктов зависят не от Украины. Такой вот гениальный "план победы" Зеленского: Запад должен укрепить оборону и безопасность Украины, Запад должен, Запад должен, и все, ничего нового", - констатировал политик. Население самой Украины понимает нереалистичность плана, считает экс-депутат. Именно этим объясняется большое количество негативных комментариев в соцсетях. "Если их (руководство Украины - ред.) послушать, то на Украине все хорошо: Украина побеждает, Россия проигрывает, все идет по плану, правда, по какому, никто не знает. А на самом деле украинцы видят, что не все хорошо", - добавил Килинкаров, обратив внимание на масштабные потери в рядах ВСУ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241010/sammit-1977249695.html

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974552204.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины