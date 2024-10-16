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"В гостях у сказки". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/plan-1978345565.html
"В гостях у сказки". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского
"В гостях у сказки". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
"В гостях у сказки". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского
Обнародованный так называемый "план победы" Владимира Зеленского по Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки", считает депутат Госдумы от Севастополя, РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:55
2024-10-16T14:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий белик
нато
верховная рада украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Обнародованный так называемый "план победы" Владимира Зеленского по Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "План Зеленского - из разряда "в гостях у сказки". Думаю, в Верховной раде его и восприняли подобным образом", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, Зеленский в своей речи обрисовал сложную формулу из личных желаний, предлагая воплотить ее в жизнь именно западным странам, потому что Украина на такое неспособна. "В то же время коллективный Запад четко дал понять, что война с Россией не входит в их планы, а Зеленский в своей речи четко к этому подталкивает. Так что сегодня в украинском парламенте в определенном шоке были и депутаты, и СМИ, ну, а Зеленскому не привыкать к "сенсациям", - сказал депутат. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий белик, нато, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, НАТО, Верховная Рада Украины, В мире
"В гостях у сказки". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского

Депутат Белик отнес "план победы" Зеленского к разряду "в гостях у сказки"

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Обнародованный так называемый "план победы" Владимира Зеленского по Украине стоит отнести к разряду "в гостях у сказки", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
"План Зеленского - из разряда "в гостях у сказки". Думаю, в Верховной раде его и восприняли подобным образом", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, Зеленский в своей речи обрисовал сложную формулу из личных желаний, предлагая воплотить ее в жизнь именно западным странам, потому что Украина на такое неспособна.
"В то же время коллективный Запад четко дал понять, что война с Россией не входит в их планы, а Зеленский в своей речи четко к этому подталкивает. Так что сегодня в украинском парламенте в определенном шоке были и депутаты, и СМИ, ну, а Зеленскому не привыкать к "сенсациям", - сказал депутат.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Косачев рассказал, на что направлен "план победы" Зеленского
Вчера, 14:19
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий БеликНАТОВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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