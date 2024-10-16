https://ria.ru/20241016/plan-1978341606.html

В Совфеде назвали "план победы" Зеленского хламом

В Совфеде назвали "план победы" Зеленского хламом - РИА Новости, 16.10.2024

В Совфеде назвали "план победы" Зеленского хламом

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал презентованный Владимиром Зеленским "план победы" хламом, который западные партнеры Украины выбросят на... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:40

2024-10-16T14:40

2024-10-16T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал презентованный Владимиром Зеленским "план победы" хламом, который западные партнеры Украины выбросят на свалку истории за ненадобностью. Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта. "План Зеленского и прочие броские фразы не имеют к реальности никакого отношения. Он никак не поймет, что от его действий или бездействий совершенно ничего не зависит. Он может хоть на ушах ходить, все решения за него уже приняли или примут в дальнейшем. А он так и останется в своей картонной коробке с мифическими планами, стратегиями, заявлениями и прочим хламом, который совсем скоро западные партнеры выкинут на помойку истории за ненадобностью", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, выступление Зеленского больше напоминает "танцы с бубном". "Понимая, что времени до выборов в Америке остается все меньше, а Европа уже откровенно устала от постоянной помощи Украине, которая не привела к результатам на фронте, просроченный президент решил, что нужны громкие заголовки для таблоидов", - сказал Кастюкевич.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

https://ria.ru/20241011/zapad-1977266484.html

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европа, украина, владимир зеленский, игорь кастюкевич, сша, в мире