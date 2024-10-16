Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали "план победы" Зеленского хламом - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 16.10.2024 (обновлено: 14:47 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/plan-1978341606.html
В Совфеде назвали "план победы" Зеленского хламом
В Совфеде назвали "план победы" Зеленского хламом - РИА Новости, 16.10.2024
В Совфеде назвали "план победы" Зеленского хламом
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал презентованный Владимиром Зеленским "план победы" хламом, который западные партнеры Украины выбросят на... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:40
2024-10-16T14:47
специальная военная операция на украине
европа
украина
владимир зеленский
игорь кастюкевич
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал презентованный Владимиром Зеленским "план победы" хламом, который западные партнеры Украины выбросят на свалку истории за ненадобностью. Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта. "План Зеленского и прочие броские фразы не имеют к реальности никакого отношения. Он никак не поймет, что от его действий или бездействий совершенно ничего не зависит. Он может хоть на ушах ходить, все решения за него уже приняли или примут в дальнейшем. А он так и останется в своей картонной коробке с мифическими планами, стратегиями, заявлениями и прочим хламом, который совсем скоро западные партнеры выкинут на помойку истории за ненадобностью", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, выступление Зеленского больше напоминает "танцы с бубном". "Понимая, что времени до выборов в Америке остается все меньше, а Европа уже откровенно устала от постоянной помощи Украине, которая не привела к результатам на фронте, просроченный президент решил, что нужны громкие заголовки для таблоидов", - сказал Кастюкевич.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
https://ria.ru/20241011/zapad-1977266484.html
европа
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_26e49807a95deb96cdd58f5cda29dcf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, владимир зеленский, игорь кастюкевич, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Игорь Кастюкевич, США, В мире
В Совфеде назвали "план победы" Зеленского хламом

Сенатор Кастюкевич назвал презентованный Зеленским "план победы" хламом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал презентованный Владимиром Зеленским "план победы" хламом, который западные партнеры Украины выбросят на свалку истории за ненадобностью.
Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
"План Зеленского и прочие броские фразы не имеют к реальности никакого отношения. Он никак не поймет, что от его действий или бездействий совершенно ничего не зависит. Он может хоть на ушах ходить, все решения за него уже приняли или примут в дальнейшем. А он так и останется в своей картонной коробке с мифическими планами, стратегиями, заявлениями и прочим хламом, который совсем скоро западные партнеры выкинут на помойку истории за ненадобностью", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, выступление Зеленского больше напоминает "танцы с бубном".
"Понимая, что времени до выборов в Америке остается все меньше, а Европа уже откровенно устала от постоянной помощи Украине, которая не привела к результатам на фронте, просроченный президент решил, что нужны громкие заголовки для таблоидов", - сказал Кастюкевич.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией
11 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийИгорь КастюкевичСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала