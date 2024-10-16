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В Раде раскритиковали "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 16.10.2024 (обновлено: 14:48 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/plan-1978340655.html
В Раде раскритиковали "план победы" Зеленского
В Раде раскритиковали "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
В Раде раскритиковали "план победы" Зеленского
"План победы" Владимира Зеленского нереалистичен, в нем прописаны пустые слова, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:34
2024-10-16T14:48
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
нато
сергей лавров
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 окт – РАИ Новости. "План победы" Владимира Зеленского нереалистичен, в нем прописаны пустые слова, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. А план этот очень от реальности оторван. И ключевое: мы почти всё спихнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов? Мы много требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, но ничего не получаем. Потому что все это ничего общего с реальностью не имеет", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
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верховная рада украины, нато, сергей лавров, владимир зеленский, украина, россия, москва, алексей гончаренко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Верховная Рада Украины, НАТО, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Москва, Алексей Гончаренко, В мире
В Раде раскритиковали "план победы" Зеленского

Депутат Рады: план победы Владимира Зеленского нереалистичен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РАИ Новости. "План победы" Владимира Зеленского нереалистичен, в нем прописаны пустые слова, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. А план этот очень от реальности оторван. И ключевое: мы почти всё спихнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов? Мы много требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, но ничего не получаем. Потому что все это ничего общего с реальностью не имеет", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Тайна победы над Россией раскрыта
11 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВерховная Рада УкраиныНАТОСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияМоскваАлексей ГончаренкоВ мире
 
 
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