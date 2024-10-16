https://ria.ru/20241016/plan-1978340655.html

В Раде раскритиковали "план победы" Зеленского

В Раде раскритиковали "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024

В Раде раскритиковали "план победы" Зеленского

"План победы" Владимира Зеленского нереалистичен, в нем прописаны пустые слова, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:34

2024-10-16T14:34

2024-10-16T14:48

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МОСКВА, 16 окт – РАИ Новости. "План победы" Владимира Зеленского нереалистичен, в нем прописаны пустые слова, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "План очень нереалистичен. Реального разговора о наших возможностях не произошло. Просто пустые слова. Да, это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. А план этот очень от реальности оторван. И ключевое: мы почти всё спихнули на партнеров. А какие требования мы предъявляем к себе? Где пункт о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов? Мы много требуем от партнеров, а наша роль в этом какая? Мы просим, но ничего не получаем. Потому что все это ничего общего с реальностью не имеет", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

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верховная рада украины, нато, сергей лавров, владимир зеленский, украина, россия, москва, алексей гончаренко, в мире