https://ria.ru/20241016/pichugin-1978298412.html

Врач рассказала, как Пичугин мог выживать в Охотском море два месяца

Врач рассказала, как Пичугин мог выживать в Охотском море два месяца - РИА Новости, 16.10.2024

Врач рассказала, как Пичугин мог выживать в Охотском море два месяца

Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин мог выжить благодаря строгому распределению запаса провизии, психологическому настрою и доступу к рыбе,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:56

2024-10-16T11:56

2024-10-16T11:57

охотское море

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин мог выжить благодаря строгому распределению запаса провизии, психологическому настрою и доступу к рыбе, морской и дождевой воде, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина в целом стабильное. "Скорее всего, его выживание объясняется рядом факторов. Одной из ключевых стратегий Пичугина, вероятно, стало строгое распределение имеющихся запасов. Он, возможно, понимал, что неизвестно, когда его спасут, и поэтому старался растянуть еду и воду как можно дольше. Ограничение потребления пищи могло помочь снизить скорость обмена веществ, позволяя телу функционировать на минимуме", - сказала Тен. По ее словам, будучи в море, Пичугин мог иметь доступ к рыбе и морской воде, которую при правильной обработке можно пить. В море можно использовать подручные средства для фильтрации морской воды или сбора дождевой. Это спасло Пичугина от обезвоживания - одной из главных угроз в таких ситуациях. Тен также отметила, что немаловажную роль сыграл внутренний стержень спасенного. Спокойствие, надежда и мотивация способны дать человеку больше шансов в длительной изоляции и борьбе за выживание, уточнила она, назвав психологический настрой ключевым фактором в экстремальных условиях. "Важным фактором могло быть и физическое состояние Пичугина на момент начала дрейфа. Если он был относительно здоров, его организм мог лучше справляться с дефицитом пищи и воды. Также замедленный метаболизм из-за нехватки еды мог помочь ему экономить силы", - добавила собеседник. Она также призвала не недооценивать фактор удачи, примерами которого врач назвала дождь, дающий питьевую воду, и удачные попытки поймать рыбу. Врач резюмировала, что такой пример выживания - скорее единичный случай. В целом, с медицинской точки зрения, экстремальное похудение является достаточно серьезным стрессом для организма.

https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html

https://ria.ru/20241015/turist-1978081001.html

охотское море

россия

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охотское море, россия, происшествия