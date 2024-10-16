Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 16.10.2024 (обновлено: 19:06 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/petrochenko--1978386001.html
Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря
Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря - РИА Новости, 16.10.2024
Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря
Басманный суд Москвы арестовал бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:13
2024-10-16T19:06
брянская область
происшествия
москва
россия
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_051f118450f87e843066f6f7fd2eb312.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 14 декабря.Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
https://ria.ru/20241009/gumvd-1977276790.html
https://ria.ru/20241011/vzyatka-1977628302.html
брянская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_d7d881c97356865ac433aa4bddf1f5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, происшествия, москва, россия, александр богомаз
Брянская область, Происшествия, Москва, Россия, Александр Богомаз
Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря

Суд в Москве арестовал замгубернатора Брянской области Петроченко до 14 декабря

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександр Петроченко в суде
Александр Петроченко в суде - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Петроченко в суде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича", - сказали в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Замглавы отдела МВД Челябинской области обвинили в посредничестве во взятке
9 октября, 19:08
Срок ареста установлен до 14 декабря.
Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
Генеральный директор Княгинской швейной фабрики Александр Свистунов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
СК завел новое дело о взятке по контракту с Минобороны
11 октября, 15:52
 
Брянская областьПроисшествияМоскваРоссияАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала