https://ria.ru/20241016/petrochenko--1978386001.html

Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря

Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря - РИА Новости, 16.10.2024

Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря

Басманный суд Москвы арестовал бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:13

2024-10-16T18:13

2024-10-16T19:06

брянская область

происшествия

москва

россия

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_051f118450f87e843066f6f7fd2eb312.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 14 декабря.Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.

https://ria.ru/20241009/gumvd-1977276790.html

https://ria.ru/20241011/vzyatka-1977628302.html

брянская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, происшествия, москва, россия, александр богомаз