https://ria.ru/20241016/petrochenko--1978386001.html
Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря
Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря - РИА Новости, 16.10.2024
Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря
Басманный суд Москвы арестовал бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:13
2024-10-16T18:13
2024-10-16T19:06
брянская область
происшествия
москва
россия
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_051f118450f87e843066f6f7fd2eb312.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича", - сказали в суде.Срок ареста установлен до 14 декабря.Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
https://ria.ru/20241009/gumvd-1977276790.html
https://ria.ru/20241011/vzyatka-1977628302.html
брянская область
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_d7d881c97356865ac433aa4bddf1f5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, москва, россия, александр богомаз
Брянская область, Происшествия, Москва, Россия, Александр Богомаз
Суд арестовал замгубернатора Брянской области до 14 декабря
Суд в Москве арестовал замгубернатора Брянской области Петроченко до 14 декабря