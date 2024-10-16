https://ria.ru/20241016/peterburg-1978355382.html
Житель Петербурга без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС
Житель Петербурга без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС - РИА Новости, 16.10.2024
Житель Петербурга без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС
Сотрудники ГАИ задержали 18-летнего петербуржца, который ехал на автомобиле Mercedes без прав, нарядившись в форму сотрудника ДПС, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:05
2024-10-16T16:05
2024-10-16T16:05
происшествия
приморский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Сотрудники ГАИ задержали 18-летнего петербуржца, который ехал на автомобиле Mercedes без прав, нарядившись в форму сотрудника ДПС, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Пятнадцатого октября... около 23.20 около дома 17 по улице Ивинская в Приморском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль "Мерседес", за рулём которого находился 18-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортным средством, да к тому же одетый в форму сотрудника ДПС", – говорится в сообщении. Юношу доставили в полицию, он привлечен к административной ответственности по статьям об управлении транспортным средством без права управления, а также о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия. Mercedes правонарушителя помещен на спецстоянку, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20240719/peterburg-1960814209.html
приморский район
санкт-петербург
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происшествия, приморский район, санкт-петербург
Происшествия, Приморский район, Санкт-Петербург
Житель Петербурга без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС
Полиция задержала петербуржца, ездившего на Mercedes в форме сотрудника ДПС