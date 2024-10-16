https://ria.ru/20241016/peskov-1978311188.html
ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков
ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2024
ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков
ЕС выдвигает Сербии различные условия в вопросах сотрудничества и заламывает руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:42
2024-10-16T12:42
2024-10-16T12:42
сербия
россия
дмитрий песков
евросоюз
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ЕС выдвигает Сербии различные условия в вопросах сотрудничества и заламывает руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, Сербии заламывают руки и все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями. Всё время выдвигают какие-то условия. Со стороны БРИКС никому никаких условий не выдвигается, это формат взаимодействия, который основан на взаимном уважении и на готовности реагировать на озабоченности и интересы друг друга. Это другой формат взаимодействия. Там никто не ставит вопрос "или/или". Опять же, мы понимаем давление, с которым приходится сталкиваться нашим друзьям", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241016/briks-1978308140.html
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4e518ce9358977b548b834002dd1d74d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, дмитрий песков, евросоюз, брикс
Сербия, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, БРИКС
ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков
Песков: ЕС выдвигает Сербии условия и заламывает руки