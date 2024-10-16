https://ria.ru/20241016/peskov-1978311188.html

ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков

ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2024

ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков

ЕС выдвигает Сербии различные условия в вопросах сотрудничества и заламывает руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:42

2024-10-16T12:42

2024-10-16T12:42

сербия

россия

дмитрий песков

евросоюз

брикс

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ЕС выдвигает Сербии различные условия в вопросах сотрудничества и заламывает руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, Сербии заламывают руки и все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями. Всё время выдвигают какие-то условия. Со стороны БРИКС никому никаких условий не выдвигается, это формат взаимодействия, который основан на взаимном уважении и на готовности реагировать на озабоченности и интересы друг друга. Это другой формат взаимодействия. Там никто не ставит вопрос "или/или". Опять же, мы понимаем давление, с которым приходится сталкиваться нашим друзьям", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241016/briks-1978308140.html

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сербия, россия, дмитрий песков, евросоюз, брикс