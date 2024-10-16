Рейтинг@Mail.ru
ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/peskov-1978311188.html
ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков
ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2024
ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков
ЕС выдвигает Сербии различные условия в вопросах сотрудничества и заламывает руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:42
2024-10-16T12:42
сербия
россия
дмитрий песков
евросоюз
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ЕС выдвигает Сербии различные условия в вопросах сотрудничества и заламывает руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, Сербии заламывают руки и все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями. Всё время выдвигают какие-то условия. Со стороны БРИКС никому никаких условий не выдвигается, это формат взаимодействия, который основан на взаимном уважении и на готовности реагировать на озабоченности и интересы друг друга. Это другой формат взаимодействия. Там никто не ставит вопрос "или/или". Опять же, мы понимаем давление, с которым приходится сталкиваться нашим друзьям", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241016/briks-1978308140.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4e518ce9358977b548b834002dd1d74d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, дмитрий песков, евросоюз, брикс
Сербия, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, БРИКС
ЕС заламывает Сербии руки, заявил Песков

Песков: ЕС выдвигает Сербии условия и заламывает руки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ЕС выдвигает Сербии различные условия в вопросах сотрудничества и заламывает руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, Сербии заламывают руки и все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями. Всё время выдвигают какие-то условия. Со стороны БРИКС никому никаких условий не выдвигается, это формат взаимодействия, который основан на взаимном уважении и на готовности реагировать на озабоченности и интересы друг друга. Это другой формат взаимодействия. Там никто не ставит вопрос "или/или". Опять же, мы понимаем давление, с которым приходится сталкиваться нашим друзьям", - сказал Песков журналистам.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Россия уважает позицию Казахстана по БРИКС, заявил Песков
Вчера, 12:33
 
СербияРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала