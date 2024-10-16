https://ria.ru/20241016/peskov-1978307731.html

Потенциал многих стран Европы не рассчитан на помощь Украине, заявил Песков

Потенциал многих стран Европы не рассчитан на помощь Украине, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2024

Потенциал многих стран Европы не рассчитан на помощь Украине, заявил Песков

Потенциал многих стран Европы не рассчитан на усилия, нацеленные на помощь Украине, эти усилия мешают их интересам в экономическом развитии, заявил журналистам... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:33

2024-10-16T12:33

2024-10-16T12:33

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россия

европа

дмитрий песков

себастьян лекорню

сергей лавров

нато

минобороны франции

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Потенциал многих стран Европы не рассчитан на усилия, нацеленные на помощь Украине, эти усилия мешают их интересам в экономическом развитии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что военная помощь Парижа Киеву в 2024 году превысит 2 миллиарда евро, но не достигнет трех миллиардов, как было обещано украинской стороне в подписанном в феврале двустороннем соглашении о безопасности. "Мы видим, что многие европейские страны начали испытывать определенные затруднения в плане мобилизации возможностей своего военно-промышленного комплекса. Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран. Потенциал этих стран не рассчитан на такие усилия", - сказал Песков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945946218.html

украина

россия

европа

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украина, россия, европа, дмитрий песков, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, минобороны франции