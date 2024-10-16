https://ria.ru/20241016/peskov-1978306974.html

Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него

Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него - РИА Новости, 16.10.2024

Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него

В Кремле не комментируют заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о подготовке покушения против него, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:31

2024-10-16T12:31

2024-10-16T13:30

дмитрий песков

политика

россия

рамзан кадыров

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Кремле не комментируют заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о подготовке покушения против него, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что в случае, если есть какие-то угрозы, то любой россиянин должен обращаться в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры."Иных комментариев здесь быть не может", — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Кадырова о подготовке покушения на него.

https://ria.ru/20241016/peskov-1978307731.html

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дмитрий песков, политика, россия, рамзан кадыров