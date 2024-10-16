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Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него - РИА Новости, 16.10.2024
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12:31 16.10.2024 (обновлено: 13:30 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/peskov-1978306974.html
Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него
Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него - РИА Новости, 16.10.2024
Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него
В Кремле не комментируют заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о подготовке покушения против него, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:31
2024-10-16T13:30
дмитрий песков
политика
россия
рамзан кадыров
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Кремле не комментируют заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о подготовке покушения против него, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что в случае, если есть какие-то угрозы, то любой россиянин должен обращаться в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры."Иных комментариев здесь быть не может", — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Кадырова о подготовке покушения на него.
https://ria.ru/20241016/peskov-1978307731.html
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дмитрий песков, политика, россия, рамзан кадыров
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Рамзан Кадыров
Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него

Песков: в Кремле не комментируют заявление Кадырова о покушении на него

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Кремле не комментируют заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о подготовке покушения против него, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что в случае, если есть какие-то угрозы, то любой россиянин должен обращаться в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры.
"Иных комментариев здесь быть не может", — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Кадырова о подготовке покушения на него.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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