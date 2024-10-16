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Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 16.10.2024 (обновлено: 14:43 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/perechen-1978341304.html
Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов
Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов - РИА Новости, 16.10.2024
Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов
Боевики запрещенного в России полка "Азов"* Александр Педасюк** и Сергей Завгородний** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:39
2024-10-16T14:43
специальная военная операция на украине
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
украина
сумская область
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Боевики запрещенного в России полка "Азов"* Александр Педасюк** и Сергей Завгородний** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Педасюк** Александр Вячеславович, 24.12.1999 года рождения, город Ахтырка Сумской области Украины... Завгородний** Сергей Владимирович, 12.07.1976 года рождения, поселок Горностаевка Херсонской области Украины", - говорится на сайте.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Террористическая организация, запрещена в России** Лица, включенные в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Украина, Сумская область
Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов

Боевиков "Азова" Педасюка и Завгороднего внесли в перечень террористов в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Боевики запрещенного в России полка "Азов"* Александр Педасюк** и Сергей Завгородний** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Педасюк** Александр Вячеславович, 24.12.1999 года рождения, город Ахтырка Сумской области Украины... Завгородний** Сергей Владимирович, 12.07.1976 года рождения, поселок Горностаевка Херсонской области Украины", - говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Лица, включенные в перечень террористов и экстремистов в России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияУкраинаСумская область
 
 
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