https://ria.ru/20241016/perechen-1978341304.html

Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов

Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов - РИА Новости, 16.10.2024

Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов

Боевики запрещенного в России полка "Азов"* Александр Педасюк** и Сергей Завгородний** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:39

2024-10-16T14:39

2024-10-16T14:43

специальная военная операция на украине

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

украина

сумская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Боевики запрещенного в России полка "Азов"* Александр Педасюк** и Сергей Завгородний** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Педасюк** Александр Вячеславович, 24.12.1999 года рождения, город Ахтырка Сумской области Украины... Завгородний** Сергей Владимирович, 12.07.1976 года рождения, поселок Горностаевка Херсонской области Украины", - говорится на сайте.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Террористическая организация, запрещена в России** Лица, включенные в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

россия

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, украина, сумская область