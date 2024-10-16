https://ria.ru/20241016/perechen-1978341304.html
Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов
Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов - РИА Новости, 16.10.2024
Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов
Боевики запрещенного в России полка "Азов"* Александр Педасюк** и Сергей Завгородний** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:39
2024-10-16T14:39
2024-10-16T14:43
специальная военная операция на украине
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Боевики запрещенного в России полка "Азов"* Александр Педасюк** и Сергей Завгородний** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Педасюк** Александр Вячеславович, 24.12.1999 года рождения, город Ахтырка Сумской области Украины... Завгородний** Сергей Владимирович, 12.07.1976 года рождения, поселок Горностаевка Херсонской области Украины", - говорится на сайте.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Террористическая организация, запрещена в России** Лица, включенные в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
россия
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Украина, Сумская область
Боевиков "Азова"* Педасюка** и Завгороднего** внесли в перечень террористов
Боевиков "Азова" Педасюка и Завгороднего внесли в перечень террористов в России
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Боевики запрещенного в России полка "Азов"* Александр Педасюк** и Сергей Завгородний** внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Педасюк** Александр Вячеславович, 24.12.1999 года рождения, город Ахтырка Сумской области Украины
... Завгородний** Сергей Владимирович, 12.07.1976 года рождения, поселок Горностаевка Херсонской области
Украины", - говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Лица, включенные в перечень террористов и экстремистов в России