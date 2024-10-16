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Госдеп одобрил продажу Нидерландам военного радиооборудования - РИА Новости, 16.10.2024
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23:18 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/pentagon-1978419327.html
Госдеп одобрил продажу Нидерландам военного радиооборудования
Госдеп одобрил продажу Нидерландам военного радиооборудования - РИА Новости, 16.10.2024
Госдеп одобрил продажу Нидерландам военного радиооборудования
Госдепартамент США одобрил продажу Нидерландам радиооборудования военного назначения на сумму 1,42 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T23:18
2024-10-16T23:18
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Нидерландам радиооборудования военного назначения на сумму 1,42 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландов радиооборудования и сопутствующего снаряжения оценочной стоимостью 1,42 миллиарда долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию, уведомляющую конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении. В рамках сделки Амстердам намерен приобрести рации и коммуникационные средства связи различных моделей, сетевые шифраторы, сопутствующие элементы логистики и программу поддержки. Отмечается, что продажа радиооборудования укрепит возможности нидерландской армии, усилит безопасность коммуникаций, улучшит совместимость с вооруженными силами остальных стран НАТО.
https://ria.ru/20241014/tank-1978038992.html
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в мире, нидерланды, сша, амстердам, государственный департамент сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Нидерланды, США, Амстердам, Государственный департамент США, Министерство обороны США, НАТО
Госдеп одобрил продажу Нидерландам военного радиооборудования

Госдеп одобрил продажу Нидерландам военного радиооборудования на $1,42 млрд

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Нидерландам радиооборудования военного назначения на сумму 1,42 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландов радиооборудования и сопутствующего снаряжения оценочной стоимостью 1,42 миллиарда долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию, уведомляющую конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении.
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В рамках сделки Амстердам намерен приобрести рации и коммуникационные средства связи различных моделей, сетевые шифраторы, сопутствующие элементы логистики и программу поддержки.
Отмечается, что продажа радиооборудования укрепит возможности нидерландской армии, усилит безопасность коммуникаций, улучшит совместимость с вооруженными силами остальных стран НАТО.
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В миреНидерландыСШААмстердамГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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