https://ria.ru/20241016/patriot-1978245386.html

Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot

Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot - РИА Новости, 16.10.2024

Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot

По словам исполнительного директора программы по ракетам и космосу генерал-майора Фрэнка Лозано, армия США решила отказаться от попыток заменить ракету Patriot... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T01:53

2024-10-16T01:53

2024-10-16T02:42

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По словам исполнительного директора программы по ракетам и космосу генерал-майора Фрэнка Лозано, армия США решила отказаться от попыток заменить ракету Patriot на перехватчик следующего поколения, пишет Defense News."Эти перехватчики Patriot очень мощные, но в то же время очень дорогие, и поэтому, после анализа бизнес-модели и обсуждения с высшим руководством армии, мы решили, во-первых, рассмотреть возможность продолжения модернизации ракеты PAC-3 MSE", — сказал Лозано на ежегодной конференции Ассоциации армии США.Он добавил, что считает ракету PAC-3 MSE лучшей в противовоздушной обороне в мире, поэтому военное руководство намерено продолжать развивать этот потенциал, чтобы он оставался актуальным "в условиях развивающихся угроз".

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

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