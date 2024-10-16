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Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot - РИА Новости, 16.10.2024
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01:53 16.10.2024 (обновлено: 02:42 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/patriot-1978245386.html
Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot
Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot - РИА Новости, 16.10.2024
Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot
По словам исполнительного директора программы по ракетам и космосу генерал-майора Фрэнка Лозано, армия США решила отказаться от попыток заменить ракету Patriot... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T01:53
2024-10-16T02:42
сша
армия сша
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По словам исполнительного директора программы по ракетам и космосу генерал-майора Фрэнка Лозано, армия США решила отказаться от попыток заменить ракету Patriot на перехватчик следующего поколения, пишет Defense News."Эти перехватчики Patriot очень мощные, но в то же время очень дорогие, и поэтому, после анализа бизнес-модели и обсуждения с высшим руководством армии, мы решили, во-первых, рассмотреть возможность продолжения модернизации ракеты PAC-3 MSE", — сказал Лозано на ежегодной конференции Ассоциации армии США.Он добавил, что считает ракету PAC-3 MSE лучшей в противовоздушной обороне в мире, поэтому военное руководство намерено продолжать развивать этот потенциал, чтобы он оставался актуальным "в условиях развивающихся угроз".
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сша, армия сша, зрк patriot, пво, оружие, в мире
США, Армия США, ЗРК Patriot, ПВО, Оружие, В мире
Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot

Defense News: США посчитали разработку ракет для систем ПВО Patriot дорогой

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот"
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот" . Архивное фото
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По словам исполнительного директора программы по ракетам и космосу генерал-майора Фрэнка Лозано, армия США решила отказаться от попыток заменить ракету Patriot на перехватчик следующего поколения, пишет Defense News.
"Эти перехватчики Patriot очень мощные, но в то же время очень дорогие, и поэтому, после анализа бизнес-модели и обсуждения с высшим руководством армии, мы решили, во-первых, рассмотреть возможность продолжения модернизации ракеты PAC-3 MSE", — сказал Лозано на ежегодной конференции Ассоциации армии США.
Он добавил, что считает ракету PAC-3 MSE лучшей в противовоздушной обороне в мире, поэтому военное руководство намерено продолжать развивать этот потенциал, чтобы он оставался актуальным "в условиях развивающихся угроз".
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