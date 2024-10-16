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Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot
Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot - РИА Новости, 16.10.2024
Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot
По словам исполнительного директора программы по ракетам и космосу генерал-майора Фрэнка Лозано, армия США решила отказаться от попыток заменить ракету Patriot... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T01:53
2024-10-16T01:53
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По словам исполнительного директора программы по ракетам и космосу генерал-майора Фрэнка Лозано, армия США решила отказаться от попыток заменить ракету Patriot на перехватчик следующего поколения, пишет Defense News."Эти перехватчики Patriot очень мощные, но в то же время очень дорогие, и поэтому, после анализа бизнес-модели и обсуждения с высшим руководством армии, мы решили, во-первых, рассмотреть возможность продолжения модернизации ракеты PAC-3 MSE", — сказал Лозано на ежегодной конференции Ассоциации армии США.Он добавил, что считает ракету PAC-3 MSE лучшей в противовоздушной обороне в мире, поэтому военное руководство намерено продолжать развивать этот потенциал, чтобы он оставался актуальным "в условиях развивающихся угроз".
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сша, армия сша, зрк patriot, пво, оружие, в мире
США, Армия США, ЗРК Patriot, ПВО, Оружие, В мире
Генерал армии США объяснил отказ от создания новых ракет для Patriot
Defense News: США посчитали разработку ракет для систем ПВО Patriot дорогой