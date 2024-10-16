https://ria.ru/20241016/osvobozhdenie-1978162555.html

Фотовыставка "Освобождение. Советское Заполярье" открылась в Мурманске

Фотовыставка "Освобождение. Советское Заполярье" открылась в Мурманске - РИА Новости, 16.10.2024

Фотовыставка "Освобождение. Советское Заполярье" открылась в Мурманске

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Советское Заполярье", посвященная 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:00

2024-10-16T11:00

2024-10-16T13:01

освобождение. путь к победе

общество

мурманск

германия

белоруссия

президентский фонд культурных инициатив

совинформбюро

социальный навигатор

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Советское Заполярье", посвященная 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, открылась в Мурманске.Оборона Заполярья длилась с июня 1941 по октябрь 1944 года. В планы гитлеровской Германии и ее союзников входил стремительный захват советского севера, где находилось множество стратегически важных объектов. Но замыслам захватчиков не дали сбыться. В 1944 году советские войска перешли в наступление. В ходе Петсамо-Киркенесской операции неприятель был изгнан из Советского Заполярья. Значительную помощь фронту оказало гражданское население. Несмотря на частые авиаудары, вследствие которых три четверти города были разрушены, жители Мурманска продолжали работать на предприятиях, перешедших на выпуск военной продукции.Выставка стартовала на базе Мурманского арктического университета."Для нашего университета большая гордость и честь принимать выставку "Освобождение. Путь к Победе". Город-герой Мурманск стоял и сражался на самых первых рубежах обороны. К окончанию войны в городе почти не осталось не разрушенных зданий. Символично и то, что выставка начинает работу в дни празднования 80-летия победного окончания Петсамо-Киркенесской операции. Враг больше ни разу не ступал на героическую землю Советского Заполярья", — рассказала ректор Мурманского арктического университета Ирина Шадрина."Этот уникальный проект позволяет прочувствовать через фотографии героизм, отвагу и бесстрашие героев Великой Отечественной войны. Мальчишек и девчонок, которые несмотря на суровые условия севера ковали великую Победу. Помнить, хранить память о великих событиях и передавать её своим потомкам — наша святая обязанность," — отметила начальник отдела по развитию добровольчества и патриотического воспитания Комитета молодежной политики Мурманской области Елена Петряшева.Представители "Движения первых" также выразили благодарность организаторам выставки, педагогическому составу и администрации МАУ за создание исторической точки притяжения."Как мы знаем, Мурманский арктический университет является первичным отделением "Движения первых". У Первых есть ценность — патриотизм. Они любят свою Родину, а любовь к своей стране проявляется в делах и поступках. Как раз такие поступки отражены на фотографиях, представленных на выставке. Важно помнить и передавать память молодому поколению. У выставки уникальное расположение, в шаговой доступности, поэтому самое главное — помнить и не проходить мимо," — подчеркнул председатель совета регионального отделения "Движения первых" Никита Тихомиров.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.Ключевую роль региона в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы войны подчеркнула руководитель Службы визуальных проектов Оксана Олейник."Оборона Заполярья — это та страница истории Великой Отечественной войны, о которой мы почему-то вспоминаем реже, чем о Сталинградской битве или сражении на Курской дуге. А ведь Мурманск, как единственный незамерзающий порт на севере, играл ключевую роль в масштабах всего фронта. Своей выставкой мы отдаем дань уважения и памяти героям, которые рисковали жизнями в боях за Заполярье, трудились в тылу в тяжелых условиях Арктики и в итоге сделали возможной победу", — подчеркнула она.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня"."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".

https://ria.ru/20241009/osvobozhdenie-1976951257.html

https://sn.ria.ru/20241014/osvobozhdenie-1977628873.html

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германия

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освобождение. путь к победе, общество, мурманск, германия, белоруссия, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, социальный навигатор, великая отечественная война (1941-1945)