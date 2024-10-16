https://ria.ru/20241016/ofitser-1978271690.html

Украинский офицер передал России данные для удара по ВСУ, сообщил Рогов

Украинский офицер передал России данные для удара по ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.10.2024

Украинский офицер передал России данные для удара по ВСУ, сообщил Рогов

Офицер украинской армии на запорожской линии фронта добровольно сдался в плен, перешел на сторону России и передал данные о командном пункте и позициях ВСУ,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:29

2024-10-16T09:29

2024-10-16T09:29

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Офицер украинской армии на запорожской линии фронта добровольно сдался в плен, перешел на сторону России и передал данные о командном пункте и позициях ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Показательный случай произошел на степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, украинский военный также указал место размещения командного пункта боевиков ВСУ и их позиции, после чего по ним был нанесен удар. Как отметил Рогов, всё больше украинцев начинают осознавать, что режим Зеленского для Украины - смертоносное чужеродное тело, от которого нужно как можно быстрее избавиться. В понедельник Рогов сообщал, что ВС РФ на степногорском направлении продвинулись вперед и заняли новые позиции в селе Каменское. Каменское и Степногорск - населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва - Симферополь. Путь через них открывает дорогу на город Запорожье. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, а в Каменском идут бои. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины