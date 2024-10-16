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При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 16.10.2024 (обновлено: 22:05 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/obstrel-1978411822.html
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 16.10.2024
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Житель Горловки погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:04
2024-10-16T22:05
специальная военная операция на украине
иван приходько
украина
донецкая народная республика
горловка
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Житель Горловки погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины на Артемовском шоссе скончался мирный житель Горловки. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в публикации.Также два мирных жителя города получили ранения при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА.По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 19:30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
донецкая народная республика
горловка
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иван приходько, украина, донецкая народная республика, горловка, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

Приходько: при украинском обстреле Горловки с БПЛА погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Житель Горловки погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины на Артемовском шоссе скончался мирный житель Горловки. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в публикации.
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Также два мирных жителя города получили ранения при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА.
По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 19:30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСтиролПроисшествия
 
 
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