https://ria.ru/20241016/obstrel-1978411822.html

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 16.10.2024

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

Житель Горловки погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T21:04

2024-10-16T21:04

2024-10-16T22:05

специальная военная операция на украине

иван приходько

украина

донецкая народная республика

горловка

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Житель Горловки погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины на Артемовском шоссе скончался мирный житель Горловки. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в публикации.Также два мирных жителя города получили ранения при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА.По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 19:30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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иван приходько, украина, донецкая народная республика, горловка, стирол, происшествия