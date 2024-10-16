При обстреле Белгородской области пострадали пять человек
Гладков: при обстреле Шебекино и Новой Таволжанки пострадали пять человек
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Пять мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, при обстреле Шебекино трое мирных жителей получили множественные осколочные ранения.
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"Город Шебекино попал под обстрел. Ранены три мирных жителя. Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения. Пострадавшие с состоянием средней степени тяжести бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Еще мужчина и женщина оказались ранены после прилета снаряда в селе Новая Таволжанка.
"В селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда ранены два жителя. Женщину с осколочными ранениями брюшной полости и ноги бригада скорой также доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с минно-взрывной травмой. После оказания медицинской помощи он будет переведён в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
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