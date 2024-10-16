https://ria.ru/20241016/obstrel-1978366581.html

При обстреле Белгородской области пострадали пять человек

При обстреле Белгородской области пострадали пять человек - РИА Новости, 16.10.2024

При обстреле Белгородской области пострадали пять человек

Пять мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:53

2024-10-16T16:53

2024-10-16T16:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Пять мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, при обстреле Шебекино трое мирных жителей получили множественные осколочные ранения."Город Шебекино попал под обстрел. Ранены три мирных жителя. Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения. Пострадавшие с состоянием средней степени тяжести бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.Еще мужчина и женщина оказались ранены после прилета снаряда в селе Новая Таволжанка."В селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда ранены два жителя. Женщину с осколочными ранениями брюшной полости и ноги бригада скорой также доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с минно-взрывной травмой. После оказания медицинской помощи он будет переведён в областную клиническую больницу", - написал Гладков.

https://ria.ru/20241015/miny-1978178527.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия