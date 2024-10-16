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В Нью-Йорке прошла встреча ядерной "пятерки" - РИА Новости, 16.10.2024
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18:10 16.10.2024 (обновлено: 18:11 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/nyuyork-1978384022.html
В Нью-Йорке прошла встреча ядерной "пятерки"
В Нью-Йорке прошла встреча ядерной "пятерки" - РИА Новости, 16.10.2024
В Нью-Йорке прошла встреча ядерной "пятерки"
Встреча ядерной "пятерки" состоялась 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:10
2024-10-16T18:11
в мире
россия
нью-йорк (город)
китай
мария захарова
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Встреча ядерной "пятерки" состоялась 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Встреча уже состоялась. Она прошла 10 октября в Нью-Йорке. Она прошла на экспертном уровне. От России были представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями", - сказала она в ходе брифинга в среду."Мы намерены продолжать использовать данную площадку для доведения принципиальных российских подходов и важных сигналов по актуальным вопросам международной безопасности и относительно создаваемых странами Запада стратегических рисков, повышающих уровень ядерной опасности", - отметила Захарова.Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В 2023-2024 годах роль координатора в этом формате играла Россия, после чего эти функции перешли к КНР.
https://ria.ru/20241010/ryabkov-1977349226.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), китай, мария захарова
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Китай, Мария Захарова
В Нью-Йорке прошла встреча ядерной "пятерки"

Захарова: встреча ядерной "пятерки" прошла в Нью-Йорке на экспертном уровне

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Встреча ядерной "пятерки" состоялась 10 октября в Нью-Йорке на экспертном уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Встреча уже состоялась. Она прошла 10 октября в Нью-Йорке. Она прошла на экспертном уровне. От России были представители департамента по нераспространению и контролю над вооружениями", - сказала она в ходе брифинга в среду.
"Мы намерены продолжать использовать данную площадку для доведения принципиальных российских подходов и важных сигналов по актуальным вопросам международной безопасности и относительно создаваемых странами Запада стратегических рисков, повышающих уровень ядерной опасности", - отметила Захарова.
Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В 2023-2024 годах роль координатора в этом формате играла Россия, после чего эти функции перешли к КНР.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран
10 октября, 11:09
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)КитайМария Захарова
 
 
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