https://ria.ru/20241016/norvegiya-1978381455.html
Москва ответит на решение Осло сократить дипсостав посольства в Норвегии
Москва ответит на решение Осло сократить дипсостав посольства в Норвегии - РИА Новости, 16.10.2024
Москва ответит на решение Осло сократить дипсостав посольства в Норвегии
Москва даст чувствительный ответ на решение властей Норвегии сократить численность дипломатов в российском посольстве, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:54
2024-10-16T17:54
2024-10-16T18:33
в мире
норвегия
осло
россия
мария захарова
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Москва даст чувствительный ответ на решение властей Норвегии сократить численность дипломатов в российском посольстве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Будем учитывать этот очередной недружественный шаг при выстраивании дальнейшей линии в отношении Норвегии. Наши ответные чувствительные — это мы обещаем для норвежской стороны — действия обязательно последуют", — подчеркнула она.Российское посольство в Осло 14 октября сообщило о сокращении дипсостава по требованию норвежской стороны — в консульском отделе дипмиссии останутся всего два дипломата. Генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе сообщили о приостановке приема до дальнейшего уведомления.Как подчеркнула Захарова, Москва рассматривает это решение властей Норвегии как продолжение линии на ограничение российского дипломатического присутствия в стране."Напомню: оно без того существенно пострадало после высылок, которые имели место в 2022-2023 годах. Новые ультимативные требования Осло крайне усложняют функционирование российских загранучреждений в Норвегии, но именно на это эти решения Осло и нацелены", — подчеркнула представитель МИД.Действия норвежских властей фактически парализуют работу российских загранучреждений на некоторых направлениях, добавила Захарова.При этом она уточнила, что консульский отдел посольства продолжит работу в ограниченном составе. "Наши загранучреждения тем не менее продолжат прикладывать все необходимые усилия по обеспечению законных прав и интересов проживающих в Норвегии россиян. Консульские учреждения возобновят функционирование, как только будет выработан алгоритм работы в новых условиях", — заключила представитель МИД.В апреле 2023 года Норвегия объявила о высылке 15 сотрудников российского посольства. В Осло это решение объяснили стремлением сократить "нежелательную разведывательную деятельность". Москва, в свою очередь, подчеркнула, что дипломатам не предъявили никаких конкретных претензий, вместо этого норвежские СМИ развернули фейковую кампанию по разоблачениям "шпионской деятельности". Россия выслала десять норвежских дипломатов.
https://ria.ru/20240929/granitsa-1975387854.html
https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956436155.html
https://ria.ru/20240523/mid-1947862291.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, осло, россия, мария захарова, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Норвегия, Осло, Россия, Мария Захарова, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Москва ответит на решение Осло сократить дипсостав посольства в Норвегии
Захарова: Москва ответит Осло на решение сократить дипсостав посольства РФ
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Москва даст чувствительный ответ на решение властей Норвегии сократить численность дипломатов в российском посольстве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге
.
"Будем учитывать этот очередной недружественный шаг при выстраивании дальнейшей линии в отношении Норвегии. Наши ответные чувствительные — это мы обещаем для норвежской стороны — действия обязательно последуют", — подчеркнула она.
Российское посольство в Осло 14 октября сообщило о сокращении дипсостава по требованию норвежской стороны — в консульском отделе дипмиссии останутся всего два дипломата. Генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе сообщили о приостановке приема до дальнейшего уведомления.
Как подчеркнула Захарова, Москва рассматривает это решение властей Норвегии как продолжение линии на ограничение российского дипломатического присутствия в стране.
«
"Напомню: оно без того существенно пострадало после высылок, которые имели место в 2022-2023 годах. Новые ультимативные требования Осло крайне усложняют функционирование российских загранучреждений в Норвегии, но именно на это эти решения Осло и нацелены", — подчеркнула представитель МИД.
Действия норвежских властей фактически парализуют работу российских загранучреждений на некоторых направлениях, добавила Захарова.
При этом она уточнила, что консульский отдел посольства продолжит работу в ограниченном составе.
«
"Наши загранучреждения тем не менее продолжат прикладывать все необходимые усилия по обеспечению законных прав и интересов проживающих в Норвегии россиян. Консульские учреждения возобновят функционирование, как только будет выработан алгоритм работы в новых условиях", — заключила представитель МИД.
В апреле 2023 года Норвегия объявила о высылке 15 сотрудников российского посольства. В Осло это решение объяснили стремлением сократить "нежелательную разведывательную деятельность". Москва, в свою очередь, подчеркнула, что дипломатам не предъявили никаких конкретных претензий, вместо этого норвежские СМИ развернули фейковую кампанию по разоблачениям "шпионской деятельности". Россия выслала десять норвежских дипломатов.