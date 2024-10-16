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Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после удара ВС России
Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после удара ВС России - РИА Новости, 16.10.2024
Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после удара ВС России
Российское Минобороны отчиталось о поражении бронетанкового завода в Николаеве, по которому выпустили пять ракет. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:06
2024-10-16T09:06
2024-10-16T09:46
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российское Минобороны отчиталось о поражении бронетанкового завода в Николаеве, по которому выпустили пять ракет."В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено десять единиц бронированной техники, в том числе шесть танков", — говорится в комментарии к ролику с кадрами объективного контроля.В результате производство и ремонт бронетехники на заводе удалось остановить, добавили в Минобороны.Об ударе по району бронетанкового завода в Николаеве накануне рассказал РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, одно из попаданий пришлось в емкости с горюче-смазочными материалами, поэтому на месте взрыва начался мощный пожар с густым черным дымом. Кроме того, в результате удара, по данным подпольщика, погибли более 30 украинских военных.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241012/mwm-1977722671.html
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Ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве
Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, сообщило Минобороны.
В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе 6 танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено.
2024-10-16T09:06
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после удара ВС России
МО: ВС РФ нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве, он прекратил работу