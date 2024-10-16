https://ria.ru/20241016/nigeriya-1978361469.html

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 140

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 140 - РИА Новости, 16.10.2024

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 140

Число погибших при взрыве бензовоза на севере Нигерии возросло до по меньшей мере 140, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное ведомство по... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:40

2024-10-16T16:40

2024-10-16T16:44

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нигерия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Число погибших при взрыве бензовоза на севере Нигерии возросло до по меньшей мере 140, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное ведомство по чрезвычайным ситуациям.Ранее телеканал CNN сообщал о по меньшей мере 94 погибших. По данным телеканала, взрыв произошел поздно вечером во вторник в штате Джигава."Число жертв взрыва бензовоза на севере Нигерии возросло до "более, чем 140", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240917/dtp-1973208417.html

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