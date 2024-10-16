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Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 140 - РИА Новости, 16.10.2024
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16:40 16.10.2024 (обновлено: 16:44 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/nigeriya-1978361469.html
Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 140
Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 140 - РИА Новости, 16.10.2024
Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 140
Число погибших при взрыве бензовоза на севере Нигерии возросло до по меньшей мере 140, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное ведомство по... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:40
2024-10-16T16:44
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Число погибших при взрыве бензовоза на севере Нигерии возросло до по меньшей мере 140, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное ведомство по чрезвычайным ситуациям.Ранее телеканал CNN сообщал о по меньшей мере 94 погибших. По данным телеканала, взрыв произошел поздно вечером во вторник в штате Джигава."Число жертв взрыва бензовоза на севере Нигерии возросло до "более, чем 140", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 140

Число погибших при взрыве бензовоза на севере Нигерии возросло до 140

© AP Photo / Sunday AlambaАрмия Нигерии
Армия Нигерии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
Армия Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Число погибших при взрыве бензовоза на севере Нигерии возросло до по меньшей мере 140, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное ведомство по чрезвычайным ситуациям.
Ранее телеканал CNN сообщал о по меньшей мере 94 погибших. По данным телеканала, взрыв произошел поздно вечером во вторник в штате Джигава.
"Число жертв взрыва бензовоза на севере Нигерии возросло до "более, чем 140", - говорится в сообщении агентства.
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