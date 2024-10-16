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Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР

Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024

Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР

Минобороны России обнародовало кадры освобождения населенного пункта Невское в ЛНР. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:23

2024-10-16T12:23

2024-10-16T12:40

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минобороны России обнародовало кадры освобождения населенного пункта Невское в ЛНР.Об освобождении Невского подразделениями группировки войск "Запад" министерство сообщило в среду в своей сводке.На кадрах запечатлен вид на село сверху, развевающиеся на одном из полуразрушенных домов российский триколор и знамя Победы.

луганская народная республика

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2024

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР Минобороны опубликовало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР. 2024-10-16T12:23 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность