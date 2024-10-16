Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 16.10.2024 (обновлено: 12:40 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/nevskoe-1978303874.html
Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР
Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024
Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР
Минобороны России обнародовало кадры освобождения населенного пункта Невское в ЛНР. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:23
2024-10-16T12:40
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978319324_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3dfdf4b09252463689eebf5f47295a84.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минобороны России обнародовало кадры освобождения населенного пункта Невское в ЛНР.Об освобождении Невского подразделениями группировки войск "Запад" министерство сообщило в среду в своей сводке.На кадрах запечатлен вид на село сверху, развевающиеся на одном из полуразрушенных домов российский триколор и знамя Победы.
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР
Минобороны опубликовало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР.
2024-10-16T12:23
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978319324_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98f8e5853acc908427af838381caacd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность

Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минобороны России обнародовало кадры освобождения населенного пункта Невское в ЛНР.
Об освобождении Невского подразделениями группировки войск "Запад" министерство сообщило в среду в своей сводке.
На кадрах запечатлен вид на село сверху, развевающиеся на одном из полуразрушенных домов российский триколор и знамя Победы.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Невское в ЛНР
Группировка войск Запад освободила село Невское в ЛНР
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Невское в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала