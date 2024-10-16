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Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР
Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024
Минобороны показало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР
Минобороны России обнародовало кадры освобождения населенного пункта Невское в ЛНР. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:23
2024-10-16T12:23
2024-10-16T12:40
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минобороны России обнародовало кадры освобождения населенного пункта Невское в ЛНР.Об освобождении Невского подразделениями группировки войск "Запад" министерство сообщило в среду в своей сводке.На кадрах запечатлен вид на село сверху, развевающиеся на одном из полуразрушенных домов российский триколор и знамя Победы.
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РИА Новости
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Кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР
Минобороны опубликовало кадры освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР.
2024-10-16T12:23
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность