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Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась - РИА Новости, 16.10.2024
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08:00 16.10.2024 (обновлено: 08:07 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/nepal-1978262308.html
Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась
Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась - РИА Новости, 16.10.2024
Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась
Высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена, сейчас идет работа по доставке тел в Катманду, сообщили... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:00
2024-10-16T08:07
непал
гималаи
пропажа российских альпинистов в непале
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена, сейчас идет работа по доставке тел в Катманду, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. "Специалисты компании Heli Everest успешно завершили эвакуацию пяти тел погибших 6 октября альпинистов со склона горы Дхаулагири 7000 метров в базовый лагерь 4650 метров. Все спасатели также спустились в базовый лагерь. Высотная миссия завершена, сейчас продолжается работа по доставке тел в Катманду", - сообщили РИА Новости в федерации, ссылаясь на слова руководителя компании Heli Everest Таши Лакра Шерпа. По словам собеседника агентства, эвакуация тел альпинистов - уникальная по своей сложности спасательная операция, все сделано быстро и филигранно, никто из спасателей не пострадал. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. В посольстве России в Непале ранее сообщили РИА Новости, что сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших с горы, ожидается, что погода улучшится 16 октября. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://rsport.ria.ru/20241015/evakuatsiya-1978161008.html
https://ria.ru/20241008/alpinisty-1976890678.html
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непал, гималаи, пропажа российских альпинистов в непале
Непал, Гималаи, Пропажа российских альпинистов в Непале
Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась

Высотная миссия по эвакуации погибших в Непале альпинистов завершилась

© Федерация альпинизма Ленинградской областиГора в Непале
Гора в Непале - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Федерация альпинизма Ленинградской области
Гора в Непале. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена, сейчас идет работа по доставке тел в Катманду, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области.
"Специалисты компании Heli Everest успешно завершили эвакуацию пяти тел погибших 6 октября альпинистов со склона горы Дхаулагири 7000 метров в базовый лагерь 4650 метров. Все спасатели также спустились в базовый лагерь. Высотная миссия завершена, сейчас продолжается работа по доставке тел в Катманду", - сообщили РИА Новости в федерации, ссылаясь на слова руководителя компании Heli Everest Таши Лакра Шерпа.
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Альпинисты из России отказались от участия в эвакуации погибших в Непале
Вчера, 15:51
По словам собеседника агентства, эвакуация тел альпинистов - уникальная по своей сложности спасательная операция, все сделано быстро и филигранно, никто из спасателей не пострадал.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. В посольстве России в Непале ранее сообщили РИА Новости, что сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших с горы, ожидается, что погода улучшится 16 октября.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
Российские альпинисты во время восхождении на гору Дхаулагири в Непале. 1 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли
8 октября, 09:43
 
НепалГималаиПропажа российских альпинистов в Непале
 
 
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