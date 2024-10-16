https://ria.ru/20241016/nepal-1978262308.html
Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась
Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась - РИА Новости, 16.10.2024
Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась
Высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена, сейчас идет работа по доставке тел в Катманду, сообщили... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:00
2024-10-16T08:00
2024-10-16T08:07
непал
гималаи
пропажа российских альпинистов в непале
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена, сейчас идет работа по доставке тел в Катманду, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. "Специалисты компании Heli Everest успешно завершили эвакуацию пяти тел погибших 6 октября альпинистов со склона горы Дхаулагири 7000 метров в базовый лагерь 4650 метров. Все спасатели также спустились в базовый лагерь. Высотная миссия завершена, сейчас продолжается работа по доставке тел в Катманду", - сообщили РИА Новости в федерации, ссылаясь на слова руководителя компании Heli Everest Таши Лакра Шерпа. По словам собеседника агентства, эвакуация тел альпинистов - уникальная по своей сложности спасательная операция, все сделано быстро и филигранно, никто из спасателей не пострадал. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. В посольстве России в Непале ранее сообщили РИА Новости, что сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших с горы, ожидается, что погода улучшится 16 октября. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://rsport.ria.ru/20241015/evakuatsiya-1978161008.html
https://ria.ru/20241008/alpinisty-1976890678.html
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непал, гималаи, пропажа российских альпинистов в непале
Непал, Гималаи, Пропажа российских альпинистов в Непале
Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась
Высотная миссия по эвакуации погибших в Непале альпинистов завершилась
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена, сейчас идет работа по доставке тел в Катманду, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области.
"Специалисты компании Heli Everest успешно завершили эвакуацию пяти тел погибших 6 октября альпинистов со склона горы Дхаулагири 7000 метров в базовый лагерь 4650 метров. Все спасатели также спустились в базовый лагерь. Высотная миссия завершена, сейчас продолжается работа по доставке тел в Катманду", - сообщили РИА Новости в федерации, ссылаясь на слова руководителя компании Heli Everest Таши Лакра Шерпа.
По словам собеседника агентства, эвакуация тел альпинистов - уникальная по своей сложности спасательная операция, все сделано быстро и филигранно, никто из спасателей не пострадал.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. В посольстве России в Непале ранее сообщили РИА Новости, что сложные погодные условия пока не позволяют эвакуировать тела погибших с горы, ожидается, что погода улучшится 16 октября.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях
в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.