https://ria.ru/20241016/nazvanie-1978275933.html

"ТКС Холдинг" может сменить название на "Т-Технологии"

"ТКС Холдинг" может сменить название на "Т-Технологии" - РИА Новости, 16.10.2024

"ТКС Холдинг" может сменить название на "Т-Технологии"

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") предложил переименовать группу в "Т-Технологии", акционеры рассмотрят... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:14

2024-10-16T10:14

2024-10-16T10:17

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" (материнская компания Т-Банка, бывшего "Тинькофф") предложил переименовать группу в "Т-Технологии", акционеры рассмотрят вопрос 14 ноября на внеочередном общем собрании, сообщается в официальном Telegram-канале группы. "ТКС Холдинг" – технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему, включая Т-Банк. Акции ТКС торгуются на Московской бирже. Группа провела редомициляцию в начале 2024 года, однако название до настоящего момента было аналогично имени кипрской структуры в силу требований закона для компаний, меняющих юрисдикцию с иностранной на российскую. "После редомициляции головной структуры в Россию мы финализируем обновление платформы нашего бренда и представляем нашим акционерам обновленное имя группы - Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии", – приводятся в сообщении группы слова председателя cовета директоров "ТКС Холдинга" Алексея Малиновского. Он добавил, что в группе представлены как финансовые, так и лайфстайл-сервисы, IT-решениями компании пользуются более 45 миллионов россиян. "Буква "Т" лежит в основе всех потребительских брендов нашей группы (Т-Банк, Т-Бизнес, Т-Инвестиции, Т-Страхование, Т-Мобайл и другие), с обновленным именем группы мы продолжаем стратегию использования "Т" в качестве универсального атрибута наших продуктов, сервисов и бизнесов", - сказал Малиновский. По его словам, название группы должно отражать миссию на всех языках, "Технологии" – универсальное международное слово с единым смыслом на всех языках мира. Как отметили в компании, обновление имени группы отражает многолетнюю философию развития экосистемы Т-Банка, в основе бизнеса которого лежат технологии и инновации, позволяющие создавать IT-решения, в том числе с использованием AI. Совокупные инвестиции группы в IT с момента основания превысили 500 миллиардов рублей, а выручка "ТКС Холдинга" за прошлый год составила 488 миллиардов рублей благодаря использованию технологий.

https://ria.ru/20240926/banki-1974725906.html

https://ria.ru/20240828/t-bank-1968899136.html

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экономика, россия, московская биржа